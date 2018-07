'Flash' aparecerá en 'Arrow' para convertirse en un spin-off

La CW no da abasto, después de anunciar el spin-off de 'Crónicas Vampíricas', 'The Originals', y teniendo el de 'Sobrenatural' en desarrollo le llega el turno a 'Arrow'. La exitosa serie en la que Stephen Amell da vida al justiciero Flecha Verde tendrá su spin-off. 'Flash' (compañero de DC comics) aparecerá en al menos un capítulo de la próxima temporada de 'Arrow' y después tendrá su propia serie.



Los cocreadores de la serie (Greg Berlanti y Andrew Kreisberg) serán de nuevo los encargados de escribir el proyecto, mientras que el realizador David Nutter volverá a trabajar detrás de la cámara.



Con este movimiento CW pretende extender el universo DC en su programación mientras el proyecto de Amazon sobre la juventud de Wonder Woman sigue en el aire. Además, podría ser una maniobra para aprovecharse de una supuesta película basada en la vida del superhéroe más rápido que estaría en plena fase de desarrollo (un rumor que cada vez cobra más fuerza).

Actualmente 'Arrow' se emite en España en Antena 3.