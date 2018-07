AMC emitirá la séptima temporada de 'Mad Men' en dos tandas

Don Draper volverá a la pequeña pantalla en la primavera de 2014 para decir adiós a sus seguidores. Pero no será el final "definitivo". La cadena de cable AMC repetirá con 'Mad Men' la estrategia que ha llevado a cabo con 'Breaking Bad': dividirá la séptima y última temporada en dos tandas de 7 capítulos cada una, que se podrán ver en 2014 y 2015.



La primera mitad se llamará "The Beginning" ("El principio"), mientras la segunda será "The End of an Era" ("El final de una era"). "Queremos que 'Mad Men' tenga el mismo final que 'Breaking Bad', con la misma importancia", ha declarado Charlie Collier, presidente de AMC al portal Entertainment Weekly.



"Tenemos la intención de aprovechar esta oportunidad para contar una historia más elaborada. Los guionistas y actores protagonistas de la serie ven con buenos ojos esta forma única de poner final a la serie", ha declarado Weiner a la misma publicación.