William Levy, tajante ante las puñaladas y el odio que ha recibido de personas cercanas: "Han tratado de derribarme"

William Levy no está viviendo su mejor momento a nivel personal. El actor que goza de una etapa profesional llena de éxitos y de proyectos ha lidiado con una situación sentimental muy complicada tras la separación de Elizabeth Gutiérrez.

Así, después de 20 años y dos hijos en común la pareja decidía romper pero la polémica ha estado servida. Tras el anuncio que hizo Elizabeth Gutiérrez donde confirmaba la noticia salió a la luz los duros enfrentamientos que habían tenido en estos meses de atrás donde la policía tuvo que estar involucrada.

El actor no suele hablar mucho sobre su vida privada y, respecto a su separación solo habló con una periodista de forma privada donde declaraba que no iba a decir nada malo de su expareja. Aunque reconocía que ambos había cometido errores dentro de su relación.

Mensaje de William Levy en Instagram tras sentirse traicionado | Instagram William Levy

Lo que sí suele utilizar William Levy es su cuenta de Instagram para mandar algún mensaje que otro. Algo que ha hecho ahora para explicar que ha habido gente que lo ha traicionado:

"He alimentado bocas que han hablado mierda sobre mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme. Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros. Después de todas esas tonterías, todavía estoy aquí siendo yo. Que tengan un bello domingo, los amo", dice sin pelos en la lengua.

Además, William también ha publicado una imagen en Instagram donde lo vemos mirando a cámara dentro de su coche donde vuelve a decir: "Los amo a todos".