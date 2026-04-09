La verdad de la "otra nariz" de Chad Michael Murray: se hace viral su cara de antes pero tiene explicación

Chad Michael Murray fue uno de los actores jóvenes que más corazones robó en los 2000, con papeles en Ponte en mi lugar, Una cenicienta moderna y la serie One Tree Hill.

A sus 44 años, Murray ha sabido además conservarse de forma envidiable y está en pleno auge con la ola nostálgica de regresos como el de Ponte en mi lugar 2.

Pero lo que la gran mayoría de fans no sabía es que su aspecto no siempre fue así, y una foto suya con 18 años se ha hecho viral sorprendiendo a todo el mundo.

Y es que Chad aparece con una nariz radicalmente distinta, lo que cambia completamente la composición de su rostro.

Aunque al resurgir nuevos posts esto ha dejado a los usuarios en shock, Murray ya ha hablado en otras ocasiones sobre le ocurrió. Y no, no se operó la nariz.

"Me asaltaron en un Burger King cuando tenía 18 años y me pusieron la nariz al otro lado de la cara. Eran tres tíos, ¿yo qué iba a hacer? Los médicos no se molestaron ni en hacerme radiografía. Simplemente la recolocaron. Pero no me operé la nariz, odio el hecho de que la gente lo diga", explicaba sinceramente a EW en 2004.

Y justo el año pasado volvió a hablar sobre ello reconociendo que tenía inseguridades con su aspecto, y no le gustaba su nariz "porque no es mi nariz".

Decenas de posts en X, IG y TikTok han comentado su gran cambio, con muchos fans diciendo incluso que fue una "bendición", o que debería "agradecer" a los asaltantes, pues le dieron un nuevo aspecto diferente y con más personalidad que podría haber ayudado a que triunfase en el mundo del espectáculo.