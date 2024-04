Shannen Doherty revela que está preparando su muerte: "Mi prioridad en este momento es mi madre"

Shannen Doherty fue diagnosticada por primera de cáncer en el año 2015. Actualmente la actriz de Sensación de Vivir se encuentra en un estadio IV de la enfermedad, lo que ha hecho que esté pensando mucho en su futuro pero sobre todo en el presente.

Doherty se ha sincerado en muchas ocasiones a cerca de muchos de los procesos complicados que está viviendo. Pero, también, trata con total franqueza temas de los que no se habla habitualmente como cuando explicó que había ciertas personas que no quería que estuvieran en su funeral.

Ahora, a través de su podcast Let's Be Clear, ha revelado que está preparando el momento de su muerte: "Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que será difícil para ella si yo muero antes que ella".

"Como va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro trasteros llenos de muebles", explica.

Y es que, a lo largo de los años Shannen ha ido comprando muebles y antigüedades que conserva en distintas dependencias: "Estábamos en Tennessee y estaba embalando uno de los sitios que tengo allí. Fue realmente difícil y muy emotivo porque, hasta cierto punto, sentí que estaba renunciando a este sueño de construir esta propiedad, construir una casa para mí y una casa para mi mamá y luego ampliar el granero".

"Estaba embalando y comencé a llorar… Sentí que estaba renunciando a un sueño y ¿Qué significó eso para mí? ¿Significaba que estaba renunciando a la vida? ¿Significaba que estaba tirando la toalla?", explica.

"Mi madre estaba allí y me dijo: 'No te deshagas de este lugar, está bien'. No es necesario y puedes seguir adelante.' Dije: 'Sí, absolutamente puedo'", comenta con rotundidad.

Para luego añadir que se dio cuenta que sueño era una "idea estúpida" y sabía que estaba haciendo "lo correcto" ya que iba a "dejar una transición más limpia y fácil" para su familia.

"No lo disfruto y los demás no lo disfrutan, y ¿realmente necesito algo de eso? ¿Necesito tener tres mesas de comedor? La respuesta es no, ninguno de nosotros realmente necesita todas las cosas que tenemos, y a todos nos vendría bien reducir un poco el tamaño y no convertirnos en acaparadores, lo que yo estaba haciendo con todos mis muebles", reflexiona.

"Son sólo cosas. No necesito esto, realmente no me aporta ninguna gran alegría, pero lo que sí me trae una gran alegría es llevar a mi mamá a los lugares a los que siempre quiso ir"

Para después ver el lado positivo de esta decisión: "Me permite hacer más viajes porque gano dinero, al venderlo. Además puedo crear diferentes recuerdos con las personas que amo".

"Puedo llevar a mi madre de vacaciones porque tengo todo este dinero extra y no estoy gastando el dinero que está en mi patrimonio y que me asegurará que todos en mi vida estén atendidos una vez que haya muerto".