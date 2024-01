Shannen Doherty impacta al hablar de las personas que no quiere en su funeral: "Aborrezco la falsedad"

Shannen Doherty no se está dejando nada en el tintero desde que empezó su podcast, Let's Be Clear. La actriz ha hablado sobre temas complicados. Así, empezó sincerándose sobre el cáncer que padece o la lucha que atravesó en medio de su deseo de ser madre.

Pero, no solo ha hablado sobre temas personales, también ha revelado detalles escabrosos sobre asuntos profesionales cómo sus problemas con Alyssa Milano, su compañera en Embrujadas, y cómo fue la causante de que la despidieran de la serie.

Ahora, en uno de sus últimos episodios, Shannen ha hablado con su mejor amigo, el agente inmobiliario Chris Cortazzo, junto al que ha tenido una conversación muy sincera al revelar que hay gente que no quiere que esté en su funeral el día que muera.

"Si no puedes hablar sobre la lista del funeral con tu mejor amigo… ¿con quién puedes hablar de ello? Y dicen que, después de todo, la risa es la mejor medicina...", escribe junto al post que ha publicado en Instagram,

"Hay mucha gente que creo que vendría y que no los quiero allí", dice en el vídeo. "No los quiero allí porque sus razones para aparecer no son necesariamente las mejores. Por ejemplo, realmente no les caigo bien".

"Pero lo harán, porque es lo políticamente correcto y no quieren quedar mal, así que quiero quitarles la presión y quiero que mi funeral sea como una fiesta de amor. No quiero que la gente llore o que en privado digan: Gracias a Dios, esa perra ya está muerta", declara sin cortarse.

Entonces su amigo le pide una lista de las personas que no quiere que acudan a su entierro, a lo que responde: "No puedo darte una lista de quién no quiero porque es demasiado larga".

"Estoy hablando de gente a la que realmente no le gusto. Simplemente no quiero a esa gente allí y sé quiénes son", sigue diciendo.

Para después dar sus motivo ante este planteamiento: "Aborrezco la falsedad. No soporto a las personas que de repente quieren fingir que encontraron a Jesús y lo sienten mucho y se arrepienten y no quisieron decir nada malo de ti, bla bla bla. No puedo soportar eso. Yo digo, no, no, no. Sé que sigues siendo exactamente el mismo ser humano mezquino. No lo hagas. Solo mantente alejado de mí. Estamos bien. No necesito decir algo malo sobre ti, no necesitas decir algo malo sobre mí, pero podemos simplemente ignorarnos el uno al otro".

Sin duda, unas impactantes declaraciones y prometen no ser las últimas. Ya que Shannen se ha propuesto no dejarse ningún asunto polémico o que afectó a su vida sin hablarlo de forma clara y a nivel público.