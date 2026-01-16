José A. Antón repasa el éxito de Atresmedia en la revista Esquire: "El rigor periodístico es innegociable"

Es una de las cabeceras con más solera, más antigua y de mayor prestigio a nivel mundial. Presente en multitud de países, la revista Esquire da cabida a los personajes más relevantes del momento. En su último número, por ejemplo, la portada está protagonizada por el director norteamericano James Cameron (Avatar, Titanic…) y por Pedri, la flamante estrella del Fútbol Club Barcelona.

Entre los nombres elegidos por la revista Esquire para esta edición se encuentra también el del director general de Atresmedia, José Antonio Antón, responsable de todo el negocio audiovisual del Grupo. En una extensa entrevista realizada por el director de Esquire, Jorge Alcalde, Antón repasa las líneas maestras de la estrategia de Atresmedia que ha llevado a cerrar 2025 como líder absoluto de la televisión por cuarto año consecutivo.

"Para Atresmedia la calidad es una obsesión a todos los niveles. Desde los informativos, en los que es fundamental la confianza, tener un alto volumen de periodistas que se encargan de verificar la información de calidad, hasta el entretenimiento o la ficción", afirma Antón, que hace hincapié en la importancia de contar con un gran equipo de periodistas en una era en la que las fake news campan a sus anchas por las redes sociales: "El valor innegociable es la calidad periodística"

En una época también de algoritmos y de big data, el director general de Atresmedia ha reivindicado en la entrevista el talento humano como diferencial: "Para nosotros el algoritmo humano es el más importante. Si al final todo lo basas en la capacidad de prescripción del algoritmo estamos perdiendo la posibilidad de descubrir, de diversificar, de enriquecer. Tanto en el lineal, como en nuestra plataforma (Atresplayer), nosotros ya incluimos segmentos de prescripción realizados personas que enriquecen la variedad y permiten que te encuentres con ofertas no necesariamente esperadas dentro de tu perfil de gustos y hábitos de consumo"

La televisión, el gran medio de masas

Sobre las nuevas formas de consumo y la fragmentación, Antón explica en la entrevista cómo Atresmedia se ha transformado con éxito en estos años, hasta convertirse en el principal grupo digital español, con una estrategia de contenidos que va mucho más allá de la tele tradicional y que ha apostado por una plataforma OTT que es líder en España (Atresplayer) y un modelo de información y entretenimiento en internet, que ha llevado al grupo también al liderazgo en la red.

José A. Antón también ha querido destacar el reinado de la televisión como gran medio de masas. "Una de las cosas que yo sigo defendiendo de la televisión es que, dentro de este entorno hiperfragmentado, que es obvio, sigue siendo el medio más masivo que hay. Una emisión en televisión hoy sigue llegando a millones de personas a la vez".

Sobre la fragmentación del público y las nuevas formas de consumo, José A. Antón lo ve más como una oportunidad que como un problema: "La televisión sigue teniendo la ventaja de ser una ventana a las audiencias masivas. Pero no cabe duda de que tenemos que aprender a enfrentarnos a un mercado de tendencia hiperfragmentada. Eso dificulta algunas ideas de negocio basadas en volumen, pero abre la puerta a otras estrategias de acceso a audiencias que antes estaban fuera de tu radar porque eran demasiado específicas. Al final, creo que nos enriquece y permite hacer todo tipo de contenido diferente, diversificar de un modo que hace diez años no podías porque estabas obligado a jugar en las ligas del gran volumen".

Ser motor del audiovisual español

Antón explica que en la estrategia de Atresmedia es importante su responsabilidad con la sociedad y también con su sector. De ahí que la compañía apueste sin contemplaciones por consolidar su posición como motor de la industria audiovisual nacional, siendo líderes no solo en audiencia sino el Grupo que más producciones patrias desarrolla cada año, creando multitud de puestos de trabajo directos e indirectos en todo el territorio español.

"Nosotros abogamos por los grandes formatos de entretenimiento en los que trabajan cientos de personas, casi miles… frente a otro tipo de formatos de entretenimiento que hace una persona en su cuarto. Y qué decir con la ficción: una serie de ficción exige muchos recursos, pero el público nos ha dado la razón en que invertir en ellas funciona".

De la misma forma, Antón ha recalcado la enorme apuesta periodística de Atresmedia, que le ha conducido al liderazgo absoluto en los últimos años en el ámbito de la información: "Invertir en los recursos necesarios para ofrecer información de garantía. El periodismo riguroso exige muchas personas, mucho tiempo, dinero… y si inviertes todo eso al servicio de la información, el espectador lo nota".

Atresmedia cerró 2025 un año histórico, liderando todos los meses del año tanto como grupo como por cadenas, con Antena 3 dominando además las franjas de mayor consumo. Pero, como bien explica Antón en la entrevista en Esquire, el liderazgo no es el objetivo marcado en Atresmedia, sino una consecuencia de la apuesta por un modelo y una forma de hacer televisión que ha cosechado el éxito y la confianza del público.