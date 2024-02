Pepón Nieto habla tras la muerte de su hermano pequeño: "Es duro, pero estoy bien"

Pepón Nieto sufría hace unos días un duro golpe en su vida tras la muerte de su hermano pequeño, Carlos. El actor de Los Hombres de Paco fue el encargado de dar la noticia a través de un post que subió en Instagram donde se despedía de su hermano.

Ahora, Pepón se ha dejado ver en el estreno de la serie La Reina Roja donde le han preguntado sobre cómo se encuentra en estos momentos, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Así, Nieto da las gracias tras darle el pésame: "Esto forma parte de mi trabajo y yo tengo que seguir trabajando y seguir haciendo mi vida. Bueno, es duro, pero estoy bien, muchas gracias.

Pepón Nieto en La Reina Roja | Gtres

Para después comentarle la reportera que el trabajo puede ser la mejor terapia: "Sí, siempre, siempre", afirma. Para después seguir hablando de sus proyectos: "Con bastante trabajito. Sí, estoy contento. Estoy haciendo teatro, estoy haciendo una serie, después tengo otra. Así que este año lo tengo completito, estoy contento por ese lado".

"Yo tengo un trabajo que me encanta y que lo disfruto. Y somos privilegiados. Están mucho más agotados los de otras profesiones, que son mucho más duras, están peor pagadas y trabajan mucho más que lo que hacemos nosotros. O sea, yo me doy con un canto en el diente y me considero un afortunado. Hacemos lo que queremos, lo que nos gusta, y es un trabajo, pero yo lo disfruto como si fuera, para mí es lo mejor del mundo, yo no encuentro, no me veo en otro sitio", concluye.