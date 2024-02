Pepón Nieto, roto tras la muerte de su hermano pequeño solo 5 meses después de fallecer su padre: "Qué dolor y qué impotencia"

Pepón Nietoha publicado a través de un duro mensaje en su cuenta de Instagram donde anuncia que su hermano pequeño, llamado Carlos, ha muerto debido a un cáncer que padecía.

"Ayer falleció mi hermano pequeño. No pensaba que podía ser tan doloroso. No sé cómo colocarlo, cómo gestionarlo. Qué dolor y qué impotencia no haber podido abrazarlo más, decirle más veces que le quería. Sé que me va a costar mucho superar esto, pero también sé que mi familia y mis amigos son una piña y que van a estar a mi lado", explica el actor mientras abre su corazón en estos momentos y escribe junto a una foto de su hermano.

"Gracias por vuestro cariño y vuestros mensajes que ayudan, y mucho, a soportar este momento", dice después de comprobar todos los comentarios que ha recibido. Y, además, ha querido hacer un importante llamamiento sobre la sanidad pública: "Gracias a todo el personal del Hospital Universitario Costa del Sol por su profesionalidad y su cariño. Tenemos una estupenda sanidad pública. Por favor, cuidémosla y defendámosla, nos va la vida en ello, y es literal. Y por favor, más dinero para la investigación y la lucha contra en cáncer".

"Ay hermano, te voy a pensar mucho. Y siempre Carlos. Siempre", termina despidiéndose.

Esta pérdida llega a la vida de Pepón solo 5 meses después de que muriera también su padre, como él anunció también en Instagram a través de una publicación donde escribía: "Adiós papaíto. Solo espero llegar a ser un buen hombre como tú".

Más de 2000 comentarios ha recibido Pepón en el post que ha compartido e infinidad de ellos de compañeros de profesión que han querido estar a su lado en este trance:

"Un fuerte abrazo, Pepón", escribe el actor de Berlín Pedro Alonso. Miguel Ángel Muñoz le dice: "Te acompaño en el sentimiento amigo ", mientras que María León comenta: "Cariño mío ! Un abrazo gigante ! Lo siento mucho". Alejo Saura le manda este mensaje:" Lo siento mucho Pepón.... te quiero....". "Lo siento mucho Pepón cariño. Mucho Ánimo", envía Rossy de Palma.

Por supuesto, sus compañeros en Los Hombres de Paco han querido acompañar en el sentimiento a su amigo. Así, tanto Paco Tous como Hugo Silva han escrito un "Te quiero" y le han mandado un emoticono de un corazón rojo. Mientras que Michelle Jenner escribe: "Te abrazo fuerte Pepón".