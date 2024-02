Los actores de Los Hombres de Paco arropan a Pepón Nieto tras la muerte de su hermano: "Te quiero"

Pepón Nieto está atravesando una de las etapas más duras de su vida después de que el actor comunicara que su hermano pequeño ha muerto. Fue a través de Instagram donde dio la triste noticia:

"Ayer falleció mi hermano pequeño. No pensaba que podía ser tan doloroso. No sé cómo colocarlo, cómo gestionarlo. Qué dolor y qué impotencia no haber podido abrazarlo más, decirle más veces que le quería. Sé que me va a costar mucho superar esto, pero también sé que mi familia y mis amigos son una piña y que van a estar a mi lado", escribía Pepón junto a una foto de su hermano.

Además, el Nieto daba las gracias por el apoyo que ha recibido: "Gracias por vuestro cariño y vuestros mensajes que ayudan, y mucho, a soportar este momento".

Muchos son los mensajes que han dejado en el post de la red social al actor. Entre ellos, de sus compañeros en Los Hombres de Paco.

De esta forma Paco Tous le mandaba un emotivo de un corazón y le decía: "Te quiero". Michelle Jenner escribía: "Te abrazo fuerte Pepón". Mientras que Hugo Silva también le decía "Te quiero Pepón".

Fue en la serie de Antena 3 donde Pepón creó una amistad muy especial con sus compañeros de reparto. La ficción se estrenaba en el 2005 y terminaba en 2010. Aunque recientemente se volvieron a encontrar con el regreso de Los Hombres de Paco que puedes ver en atresplayer.