Olivia Wilde reconoce que fue con vestido de novia a la boda de Colton Underwood y cómo reaccionaron los novios

Olivia Wilde ya está acostumbrada a ser protagonista de los medios. Y es que la vida de la actriz y directora ha sido un foco mediático en los últimos años.

Desde el rodaje de su cinta 'Don't Worry Darling' y todos los problemas que han rodeado su estreno, hasta su relación con Harry Styles, divorcio de Jason Sudeikis o el supuesto 'feud' con la protagonista del film Florence Pugh.

Ahora Olivia ha dejado todo eso atrás y está emocionada de dedicarse a otros proyectos. Hace una semana confirmaba su participación en la adaptación de las novelas de Jennifer Egan, 'A visit from the goon a squad' y 'The Candy House'.

Hace unas horas también se hacía eco de la noticia de que ha vuelto a trabajar con Chris Pine para un podcast guionizado con Troian Bellisario (de 'Pretty Little Liars') a los mandos.

Pero Wilde ha sido protagonista de los medios esta semana por otra razón. Y es que ha sido una de las invitadas a la boda de Colton Underwood y Jordan C. Brown en el Valle de Napa, en California.

Olivia posó en sus Stories con un vestido lencero blanco hasta los pies y confesaba: "He llevado un vestido de novia a una boda solo para poder hacer bromas con eso en mi brindis".

En otra publicación Olivia aclara que los novios "le dieron el visto bueno" y aparece en la foto abrazándolos. Olivia es amiga del novio, Jordan.

Curiosamente otro vestido blanco de Olivia levantó miradas recientemente, y es que la actriz acudió a la Met Gala con un vestido de Chloe que también llevaba (en negro) otra invitada que pasó por la alfombra roja, Margaret Zhang.