Antonio Ibáñez, actor, pintor y modelo español, ha fallecido a los 34 años a causa de un cáncer de linfoma que anunció el año pasado en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram se ha compartido un texto que el actor había dejado escrito para despedirse, junto a imágenes de él y de los cuadros que pintaba: "Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte".

Los restos mortales del actor han sido trasladados a Granada, su ciudad natal, y donde comenzó a formarse como actor. Su carrera profesional se había desarrollado principalmente en Madrid, donde se dio a conocer a partir de su participación en series y obras de teatro. Ahora muchos amigos han querido despedirse del actor públicamente.

Uno de ellos, el presentador y locutor de radio en 'Por fin no es lunes', Jaime Cantizano, ha compartido un texto de despedida en su Instagram, junto a la foto de un cuadro que, como él cuenta, le regaló el propio Antonio: "Hace unos años le propuse que me pintase el agua de la Playa de Bolonia en otoño y se puso a ello".

"Yo nací cerca y me acordaba mucho de ese mar. Hablamos muchas veces sobre como reflejarlo, nos reímos por la forma en la que tuvimos que transportar el enorme lienzo al estudio o luego llevarlo a casa, también reímos con la aventura de los retoques in situ…", ha recordado Cantizano sobre su amigo.

"Su cuadro está en la entrada principal de mi casa. En estos meses le preguntaba y su respuesta era siempre serena. Así era Antonio. También mantenía esa luz que le caracterizaba. Es un momento muy triste para los que lo conocimos bien, pero como decía Antonio: Buscadme en ellos", ha contado de Antonio Ibáñez, al que siempre recordará por la obra que conserva de él.

Otros actores lamentan la pérdida

El mundo de la actuación llora la muerte de Antonio. Los comentarios de su publicación póstuma en Instagram se han llenado de compañeros de profesión lamentando su pérdida, como es el caso de Gonzalo Ramos, de 'Física o Química', que se ha dirigido a él: "Eres luz".

En el mismo sentido ha comentado la publicación el actor Víctor Palmero, que se ha mostrado muy triste: "Puff...no. Te abrazo allí donde estés". Nacho Guerrero, actor de series como 'Aquí no hay quien viva', ha recordado sus últimos momentos junto a él: "Qué rabia..., parece que los malos no se van nunca y tú te vas muy pronto. La última vez que te vi estabas muy bien. Me quedo con ese recuerdo ¡Que injusto!".

También ha apreciado su recuerdo el actor de 'La Casa de Papel' Mario de la Rosa: "Me quedo con tu acento, tus escenas, tus bailes, tu sonrisa, tu generosidad, tu humildad, tu arte, tu luz… Celebro haber compartido contigo esa parte del camino. Buen viaje, querido".