Muere el actor español Antonio Ibáñez a los 34 años: "Tenía muchas ganas de vivir"

El actor y modelo granadino Antonio Ibáñez, conocido por sus colaboraciones en varias series españolas, ha fallecido este martes a los 34 años tras no superar el linfoma que le fue diagnosticado en 2021.

El fallecimiento del intérprete, que también era pintor, se ha dado a conocer en su cuenta personal de Instagram, donde se han publicado unas palabras escritas por él previamente: "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa. D.E.P".

Nacido en Granada en 1987, el actor y modelo estaba licenciado en Bellas Artes, carrera que cursó en su ciudad natal. Comenzó sus estudios de interpretación en 2005, y fue miembro de la compañía de danza Dánzate.

Más tarde se mudaría a Madrid, donde a partir de 2011 siguió su formación como actor en varias escuelas de interpretación, incluida la de Juan Carlos Corazza. Durante aquel tiempo, fue además uno de los primeros actores españoles en probar suerte en Bollywood, introduciéndose en la industria audiovisual de la India.

El año pasado hizo su primera incursión al mundo del guion y la dirección, estrenando su cortometraje 'Confesión', en el que también actúa. Además de la televisión, Ibáñez también hizo teatro en Madrid, siendo su última obra 'Canibales', que estrenó en 2019.

Antonio Ibáñez ha fallecido después de batallar contra un cáncer de linfoma, cuyo diagnóstico y tratamiento dio a conocer en sus redes sociales en julio del año pasado.

Se ha anunciado, también a través de su Instagram, la capilla ardiente de Antonio, cuyo cuerpo ya ha sido trasladado a su ciudad natal: "Para quien quiera compartir su amor por Antonio, estaremos en el tanatorio de San José (sala 2) en Granada hasta mañana (día 13) a las 13:00".