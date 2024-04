La ausencia de William Levy en el cumpleaños de Elizabeth Gutiérrez sería la prueba para muchos de su nueva ruptura

Elizabeth Gutiérrez está de celebración tras haber cumplido 45 años rodeada de sus seres queridos. Con motivo de este día tan especial la presentadora organizó un evento que ha querido compartir a través de esta publicación en Instagram:

"Mi vida entera hoy, mañana y siempre!! Mis hijos!! Gracias por este día tan especial... Gracias Mari, Alfredo Ivy y todos los que me acompañaron, se les quiere!! Otro año más de vida… a seguir trabajado para ser la mejor versión de mi!! Gracias a todos por sus deseos y cariño!!", escribe mientras comparte un vídeo donde podemos ver varias instantáneas del cumpleaños.

Pero tras ver las fotografías hay una ausencia que ha sido muy destacada por todo, la de William Levy. La relación entre el actor y Elizabeth ha estado llena de altibajos.

En verano del 2023 parecía que habían roto definitivamente pero este otoño sorprendieron a sus seguidores volviendo a aparecer juntos en un viaje que hicieron a España.

Todo parecía que había vuelto a su cauce pero los rumores de ruptura regresaron al comprobar que el pasado San Valentón no se dedicaron ningún mensaje, incluso sus fans descubrieron que se había dejado de seguir en Instagram.

Por ello, para muchos de sus followers esta sería la prueba definitiva de que han roto de nuevo: "Y William por qué no está", "No sale William! no entiendo ya nada de nada", "¿Y William Levy no te felicito?" o "Otra vez separada con William .. no duran nada juntos cuando ya otra vez pasa algo que triste. Happy bday!", son solo algunos de los mensajes que le han dejado en la publicación.

Por otra parte, quienes sí han felicitado a Elizabeth Gutiérrez han sido sus dos hijos. Por un lado Chritopher le ha escrito: "¡Feliz cumpleaños a la mejor mamá que podría haber pedido! ¡Gracias por todo lo que has hecho! ¡Te amo con todo!".

A lo que ella le ha respondido: "Tú y K sois mi mundo... ¡¡¡nunca lo olvides!!! ¡Te amaré por siempre, muchacho!".

Y su hija Kailey le manda este mensaje: "Sé que es un poco tarde pero ¡¡feliz cumpleaños a una de las personas más importantes para mí!! ¡Gracias por todo! ¡¡Eres una persona tan amable y mereces todo lo que deseas!! Te amo hasta los cocos azules".

"Te amo tanto mi niña linda!!!! Hasta los coco azules forever and ever!!", contesta a su hija.