William Levy y Elizabeth Gutiérrez disfrutan del flamenco en España tras verles de nuevo enamorados: "Gracias por estar a mi lado"

William Levy, conocido por su participación en telenovelas de éxito como Café con aroma de mujer o la serie Montecristo, ha ofrecido una rueda de prensa con motivo del premio de honor que le ha concedido el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) y que se le entregará durante una gala este próximo sábado. Por ello, el intérprete está en España como pudimos ver hace unos días con estas fotos que compartió Elizabeth Gutiérrez.

"He tenido la suerte y la bendición de haber tenido una carrera durante veinte años que ha tenido éxito en Latinoamérica y otras partes del mundo, me he sentido muy bendecido por eso", ha manifestado Levy.

El actor ha dicho que, cuando inicia un nuevo proyecto, nunca sabe qué va a pasar, pero que intenta siempre "darle corazón" y "lo mejor" de si mismo: "Yo todavía, después de veinte años, no me creo lo que esté pasando conmigo. Estoy disfrutando cada cosa, el éxito de cada proyecto que haga, sea televisión, teatro, lo agradezco y lo recibo con mucha humildad", ha recalcado.

William Levy | Cordon Press

Al respecto, ha añadido que nadie le podría haber dicho que iba a estar actualmente en España, donde el reconocimiento le llegó con Café con aroma de mujer y país en el que tiene ya planeado hacer una película y dos series.

Preguntado sobre sus referentes, ha asegurado que seguía desde niño al también actor cubano Andy García, especialmente por su participación en El Padrino: "Dije, un cubano trabajando en Hollywood, ¿por qué no, un día podré hacerlo?", ha comentado.

Esa persona significó para él "la diferencia" ante el sueño de pensar en convertirse algún día en alguien como él, ha continuado Levy, quien ha relatado la "libertad" que sintió al salir de Cuba y la anécdota de que fuera Estados Unidos el primer lugar donde se comió por ejemplo una manzana.

Una vez en ese país, vio más cercana la posibilidad de seguir y llevar a cabo su carrera: "Surgió la primera oportunidad de trabajar y dije, aquí me quedo. Y he tratado de quedarme, hasta que se den cuenta de que no pertenezco a este mundo", ha bromeado.

Levy también ha agradecido el premio que le ha otorgado el Fical y ha asegurado que le gustaría poder trabajar el género del 'western' precisamente en una tierra como Almería.

Wlliam Levy recibe un premio en FICAL | Efe

Por su parte, el director del festival, Enrique Iznaola, ha destacado que Levy vaya a ser la primera figura internacional que reciba un reconocimiento del Fical desde el punto de vista televisivo, que incluirá además un acto este próximo sábado, cuando podrá dejar sus huellas como recuerdo en un nuevo emplazamiento de la ciudad.

"Estamos hablando de uno de los actores más populares del planeta. No ha sido una cosa que le haya llegado gratis. Él lleva trabajando durante décadas y poco a poco ha ido cimentando su carrera. Pasar de series a grandes superproducciones dentro de televisión", ha subrayado.

Esto ha logrado, ha dicho el director, que un género que muchas veces era "rechazado por la crítica" se convierta en un "fenómeno de masas", de éxito, como lo demuestra el caso de 'Café con aroma de mujer', que durante seis meses fue número uno a nivel internacional en plataformas como Netflix.

Además, William Levy está aprovechando estos días en España junto a su familia. Y es que sus dos hijos han acompañado en esta ocasión a William Levy y Elizabeth Gutiérrez, con quien parece que se ha vuelto a dar una nueva oportunidad.

De esta forma, la presentadora ha compartido una publicación en Instagram donde vemos a la familia disfrutando de un espectáculo de flamenco en Madrid: "Que espectáculo!! Mil gracias Flamenco de Leones nos ha encantado", escribe.

Además, han aprovechado para celebrar el Día de Acción de Gracias en nuestro país, aunque estén a miles de kilómetros de Estados Unidos: "Gracias por todo que han echo por mi ! Los adoro siempre y Feliz día de las gracias a todas las familias", escribe su hijo mayor, Christopher Levy.

Publicación a la que William Levy ha contestado: "Que lindo mi campeón. Gracias a Dios siempre por regalarnos Jaki hijos como ustedes. Amo papi y gracias siempre por estar ahí a mi lado".

Mientras que su hija Kailey ha escrito junto a una foto con su padre: "Agradecida por el hombre más fuerte que conozco...mi papi. Te amo tanto tanto!!

Palabras a las que el cubano ha contestado con este sincero mensaje: "Que hermosa mi princesa!!! Te amo mi amor. Que lindas palabras. Siempre serás mi princesa y ahí estaré siempre para ti".