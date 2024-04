La advertencia de William Levy con la que se pone serio en las redes sociales

William Levy es una persona que suele ser activa en las redes sociales con las que está en contacto con sus fans. Aunque, no es habitual que el actor publique cosas de forma constante.

De esta forma, William ha querido reflexionar sobre la importancia que tienen estas herramientas en la sociedad actual y ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores.

"Las redes sociales han transformado la vida de las personas, desdibujando en muchas ocasiones la línea entre lo que se publica y lo que no. Mucha gente proyecta una vida en sus redes sociales que no siempre se corresponde con la realidad. Esta necesidad de mostrarse online puede nublar la importancia de estar presente en los momentos reales, llevando a la desconexión potencial de las personas digitales y las experiencias auténticas, estén presentes en lo real, no en las redes sociales. Los amo".

Unas palabras con las que se pone serio respecto a esta tema que afecta a casi todo el mundo. No sabemos si este comentario está dirigido a alguien en concreto o simplemente se trata de un consejo para poner los pies sobre la tierra a quien lo quiera leer.

Por otra parte, William Levy poco se sabe sobre la vida sentimental del cubano después de descubrir que había dejado de seguir en Instagram a Elizabeth Gutiérrez, con quien parecía que había vuelto a retomar su relación. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.