El apodo en español de Jennifer Aniston con el que la conocen sus más íntimos

Jennifer Aniston es una de las actrices más emblemáticas y admiradas en Hollywood tras una larga carrera en la industria cinematográfica con la que saltó a la fama interpretando a la divertida Rachel Green en Friends junto a Courtney Cox y Lisa Kudrow, con quienes continúa manteniendo una bonita amistad.

La actriz, que recientemente ha estrenado la temporada 3 de la exitosa serie de AppleTV, The Morning Show, también se encuentra involucrada en un nuevo proyecto, su propia línea de cuidado capilar llamada LolaVie.

Aniston, que se mantiene estupenda a sus 54 años, ha ofrecido más detalles sobre el origen de LolaVie durante una entrevista para CR Fashion Book, donde también ha admitido que el nombre escogido para su marca tiene mucho más que ver con un aspecto personal de su vida de lo que podíamos imaginar, revelando el apodo con el que sus familiares y amigos más íntimos la conocen.

"Me gustaría que hubiera una historia con un significado profundo detrás, pero en realidadLola fue el nombre de mi primer automóvil cuando me mudé a California", ha revelado la actriz. "Lola se convirtió en un apodo para mí, y cuando llegó el momento de encontrar un nombre para mi empresa, me pareció el nombre perfecto para mi línea de cuidado del cabello".

La actriz ha continuado hablando sobre LolaVie, afirmando que, antes de sacar sus productos al mercado, se ha asegurado de que son lo mejor posible gracias a amigos, compañeros y familiares que los han probado con anterioridad. "Siempre hemos dado prioridad a probar cada producto en una variedad de tipos de cabello, así que lo tengo en cuenta cuando entrego muestras. Me alegra decir que todos han sido muy honestos con sus comentarios", ha comentado.

Aniston ha compartido las atrevidas fotografías de la entrevista a través de su cuenta de Instagram que ella misma ha calificado en su pie de foto como un "sueño hecho realidad" y donde podemos apreciar su largo y cuidado cabello.

Para el reportaje de fotos, Jennifer ha escogido varios looks. En una de las fotografías, la actriz ha posado con un bralette negro que ha colocado sobre un top de tirantes blanco, mientras que en otra de ellas, ha optado por un estrecho pantalón negro y largo que ha combinado con una sencilla corbata negra y una chaqueta corta blanca de Valentino.