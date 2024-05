La actriz de 19 años Mamie Laverock, en estado crítico tras caer de un balcón mientras estaba ingresada en el hospital

La joven actriz de 19 años Mamie Laverock se encuentra en estado crítico tras caer por un balcón de cinco pisos. La intérprete, conocida por su participación en When Calls the Heart donde encarnó a la estudiante de enfermería Rosaleen Sullivan, está luchando por su vida tras haberse tenido que someter a varias cirugías.

Al parecer, La madre de Mamie llevó a la actriz al hospital de Winnipeg por una "emergencia médica" y, según ha informado la familia a través de un GoFundMe que han creado para ayudarla, su madre le salvó la vida llevándola. De ahí la trasladaron a un hospital de Vancouver.

"Su recuperación no es clara, pero está viva y dando signos de mejoría. Tratamos de ir todos los días a apoyarla. Cualquier contribución nos ayudaría, pero esto puede durar un mes o más. Compartiremos su evolución. Gracias por todos vuestros buenos deseos".

En un punto dado dentro de todo este proceso se decidió cambiar a Mamie de unidad en el hospital y mientras pasaba por la pasarela de un balcón cayó cinco pisos. Su familia ha explicado lo que ha sucedido con gran pesar haciendo una actualización en la página de la recaudación de fondos.

"Es una gran tristeza compartir que el 26 de mayo, Mamie, que ha estado en un tratamiento intensivo las últimas dos semanas, fue escoltada fuera de una unidad segura del hospital y llevada por la pasarela de un balcón desde la que cayó cinco pisos. Ha sufrido lesiones que han puesto en peligro su vida, se ha sometido a múltiples y extensas cirugías y actualmente recibe soporte vital. Estamos todos devastados, en shock, en este momento intensamente difícil", ha expresado la familia.

Sus compañeros de When Calls the Heart no han tardado en hacerse eco de la noticia y pedir ayuda a través de redes sociales para ayudar con la recaudación de fondos, que ya acumula más de 27.000 dólares. Los mensajes más destacados han sido de las protagonistas de la serie, Johannah Newmarch y Erin Krakow.

"Quiero a esta familia, mi corazón está roto. Es devastador para todos los que quieren a Mamie. Por favor, ayudad si podéis. Necesitan todo el apoyo que se pueda para superar esto", ha expresado en Twitter Newmarch.

"Acabo de donar. Si tenéis los recursos para hacerlo, espero que también lo hagáis", ha pedido Krakow.

Mamie Laverock ganó un premio en 2015 por su papel en When Calls the Heart, donde estuvo dos temporadas, pero también ha participado en otros proyectos como The Hollow Child, A Series of Unfortunate Events o Spotlight on Christmas.