Cheyenne Floyd es una de las estrellas del reality de MTV 'Teen Mom', donde muestra su vida junto a su prometido, Zach Davis, criando a los hijos que han tenido juntos: Ryder y Ace, de 5 años y 15 meses, respectivamente.

Con motivo de la premiere de su siguiente temporada, 'The Next Chapter', Cheyenne y Zach han contado un terrible episodio que vivieron junto a sus hijos, y que no se verá en la siguiente entrega, aunque sí seguirán hablando de él en la misma.

Los hechos que han contado ocurrieron un día completamente normal: "Íbamos conduciendo, con la música puesta, cuando Cheyenne me dijo '¿Qué ha sido eso? He visto un destello verde", cuenta Zach, que recuerda lo confuso de la situación.

Lo siguiente fue ver a un hombre apuntándoles con una pistola, que, según Zach, además les resultaba familiar: "Lo conocemos. Ha estado en casa de Chy, tenemos fotos junto a él, y de repente lo vimos y empiezan a sonar disparos. Disparó al coche 13 veces y chocamos con otro coche"

"Dios literalmente nos salvó, todos los policías que llegaron dijeron que no entendían cómo estábamos vivos", recuerda Cheyenne, que habla de un "milagro" al rememorar que ellos y sus hijos salieran vivos.

Sin embargo, lamenta que aún no se hayan determinado las consecuencias legales para este hombre, ya que el juicio en el que se enfrentan con él en Los Angeles, ha sido pospuesto desde que acudieron a los juzgados: "¿Cuándo va a acabarse esto? Tenemos que seguir recordando el peor día de nuestra vida. Todo es una amenaza y todo nos recuerda a lo que pasó"

"No nos mató, pero se llevó mucho de nosotros. No es justo. No sé por qué tenemos que pasar de todo esto, y menos los niños", ha añadido la estrella del reality.

