Muere Lane Fernandez ('Teen Mom') a los 28 años tres semanas después de ser padre

Lane Fernandez, que saltó a la fama en el reality 'Teen Mom: Young and Pregnant', ha fallecido a los 28 años. Su paso por el programa de MTV fue junto a la que entonces era su pareja, y con la que comparte una hija en común, Emerson, a la que empezaron a criar durante las temporadas 2 y 3 del reality.

Ha sido su mujer actual, Kylee Rose Fernandez, quien ha compartido la triste noticia en un post de Facebook donde Lane aparece junto a su hijo Nolyn, al que habían tenido juntos hacía solo 3 semanas, y era el primero que tenían como pareja.

"Estoy tan perdida sin ti... Te quiero de aquí a la luna y sé que cuidarás de nosotros", ha comentado Kylee en la publicación de Facebook donde se les puede ver juntos en las fotos con su hijo.

Ha querido tener también unas palabras para recordar a su marido y agradecerle su apoyo: "Siempre te echaré de menos. Siempre has sido tú, Nolyn, Emerson, te quiero mucho y has sido un padre, padre de un perrito, y un marido increíble. Siempre serás mi apoyo y mi mejor amigo. Te echaré de menos más que a nada en este mundo".

Desde la familia de su ex, Malorie Beaver, también han recordado a Lane y han transmitido sus condolencias. Concretamente lo ha hecho Rachel, hermana de Malorie, y que apareció también junto a ella y a Lane en las dos temporadas de 'Teen Mom' que protagonizaron.

Su ex cuñada ha publicado en esta ocasión una imagen en sus stories de Instagram, donde ha subido una foto de Lane bañándose en una piscina con su hija Emerson, sobrina de Rachel, acompañada del texto "No puedo ni siquiera expresar el dolor que siento ahora mismo. Te has ido muy pronto, descansa en paz, Lane".

La noticia ya ha sido publicada por muchos medios tras estos mensajes en redes sociales, pero las causas de la muerte de Lane Fernandez aún se desconocen.