Yon González, Samantha Siqueiros y otras razones para visitar Velvet, El nuevo imperio

El estreno de Velvet, el nuevo imperio ha supuesto una gran alegría para los telenoveleros porque supone el regreso de las producciones de Telemundo a Nova y, además, nos reencuentra también con una de las historias de amor más recordadas de los últimos tiempos. La de Alberto y Ana. La del dueño de Velvet y la modista de esa casa de moda.

Un remake siempre abre dos escenarios. Para quienes no vieron la versión anterior, es la mejor ocasión de conocer un apasionado romanceen el intenso mundo de la alta costura. Para quienes ya disfrutamos de la serie producida por Bambú, podemos revivir la intensidad de otros tiempos a la vez que descubrimos el nuevo aire y los matices más actuales de la telenovela de Telemundo. En ambos casos, Velvet, el nuevo imperio es una buena elección.

El centro de la gran manzana

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto entran al desfile juntos y de la mano | Nova

El eje central de esta historia es Velvet, una prestigiosa casa de moda que no pasa por su mejor momento. Benjamín Márquez, su hasta ahora director, era el zar de la moda de Nueva York. En su despacho se decidía cómo se vestían las damas de la alta sociedad de Manhattan y cómo soñaban vestirse quienes solo podían ver sus diseños desde el escaparate.

Pero la situación actual dista mucho de los aplausos y elogios de otros tiempos. Velvet está en crisis y los Márquez en vez de remar todos a una para salvar el barco parecen empeñados en hundirse todos con él antes que darse la mano.

Alberto (Yon González), el heredero, busca desesperadamente soluciones, pero cada vez que roza una, surge otro problema. Y su familia tampoco ayuda. Su madrastra no deja de recordarle que su padre se suicidó por culpa suya, sus tíos miran por sus propios intereses, su hermana intenta encontrar su sitio y el mejor amigo de la familia pone un alto precio a su apoyo.

¿Encontrará la financiación que necesita? ¿Logrará saldar su deuda con los mafiosos? ¿Aceptará la oferta envenenada de los Otegui?

Un apoyo incondicional

En medio de esa tempestad empresarial, Alberto solo cuenta con el consuelo del amor. Lleva años enamorado de Ana (Samantha Siqueiros) y ahora rozaba su gran sueño: formar una familia con ella a la vez que montan su propia empresa de moda en París.

Pero la misma Velvet que los unió es quien obstaculiza sus planes. París ha quedado en suspenso y, lo que es peor, su relación pende de un hilo porque Ana es demasiado buena persona como para permitir que cientos de familias pierdan su sustento por su culpa. Ana sabe que esa decisión pesaría en su conciencia y en su relación en el futuro.

Alberto se está revolviendo como gato panza arriba contra su posible matrimonio con Cristina (la mejor forma de conseguir liquidez), pero Ana ve muy claras las circunstancias y no parece dispuesta a asumir la responsabilidad de la quiebra de Velvet si puede evitarlo.

¿Encontrarán la forma de salvar simultáneamente Velvet y su relación?

Unas villanas de rompe y rasga

Velvet el nuevo imperio - Cristina le dice a Valeria que la muerte de Benjamín fue culpa de Alberto | Nova

Como en las mejores telenovelas, Ana y Alberto tienen en su contra a unas villanas que harán todo lo imaginable y lo inimaginable para salirse con la suya.

Gloria (Aylin Mujica) tiene un objetivo: Velvet. Y la palabra escrúpulo no está en su diccionario. Engañó a Benjamín, pero se reivindica como la mejor heredera de su legado. Oculta la última voluntad de su marido y culpa a su hijastro de su suicidio. Maniobra con su cuñada para desbancar a Alberto y guarda algún que otro secreto más. Y, además, no pierde la oportunidad de recordarle a Ana que su lugar no es del brazo de Alberto sino pegada a la máquina de coser.

Por otro lado, tenemos a Cristina (Carolina Miranda), cuyo objetivo es Alberto. El problema no es que lo quiera (sinceramente más de una podríamos incluirnos en esa lista). El tema está en que no sabe lo que significa un "no". Y ahí está el peligro.

Velvet, el nuevo imperio - Cristina Otegui es una niña bien que se obsesiona con un hombre como Alberto | Nova

Cristina siempre ha tenido todo lo que ha querido y no distingue entre extender cheques para organizar una exposición y conseguir que alguien que no la quiere la quiera. Lo peor es que nuestra intuición nos dice que se saldrá con la suya.

Eso sí, una vez que lo consiga, ¿cómo soportará un matrimonio sin amor? ¿cómo convivirá con alguien que sí sabe decir no? ¿cómo reaccionará cuando descubra que el amor de su vida suspira por una insignificante modista? ¿cómo asimilará que su padre la haya convertido en un negocio?

Los incondicionales

Afortunadamente Ana y Alberto no están solos. Cuentan con buenos y grandes amigos que los acompañan, aconsejan y consuelan. Alberto tiene a su lado a un Mateo que es bastante más perspicaz que él. Al igual que todo Manhattan, conoce los intereses de Cristina. Y, como buen asesor, sabe que en los negocios, solo importa que cuadren las cifras. Eso sí, la vida personal de Mateo apunta a que será muy intensa.

En cuanto a Ana, además del cariño y los consejos de su tío Emilio (que vale más por lo que calla que por lo que habla), tiene en sus compañeras a sus mejores amigas. Y aquí merece una mención especial Margarita, a quien cualquier querría tener como compañera y amiga.

Un elenco de primer nivel

Al margen de la historia en sí, también hay que mencionar el excepcional elenco que ha reunido Telemundo en esta producción.

Hace ya años que descubrimos a Yon Gonzálezinvestigando los misterios del internado Laguna negra y aún no hemos olvidado al Julio Olmedo que hacía lo mismo en el Gran hotel. Desde entonces, siempre es un placer reencontrarnos con él porque siempre nos conquista y nos convence. Algo que también consigue Samantha Siqueiros, con quien, desde luego, tiene una gran química.

Aylin Mujica borda el papel de malvada madrastra y Carolina Miranda consigue que Cristina nos provoque división de opiniones. La odiamos por ser la tercera en discordia, nos satura su intensidad con Alberto, nos da cierta pena la burbuja en la que vive y nos preocupa su reacción cuando todo estalle Y, sobre todo, nos inquieta su posible enfermedad.

Sonya Smith, Carlos Ponce, Chantal Andere y Jorge Aravena tienen carreras tan sólidas que verlos siempre es un plus. La única lástima es que no hayamos tenido más tiempo para disfrutar del buen hacer de Humberto Zurita. Y estamos muy pendientes de la llegada de otro de los grandes nombres de esta historia: Luciano D'Alessandro, que nunca decepciona.

También es un gusto ver a Candela Márquez en un papel muy especial que muestra su versatilidad y confirma que paso a paso ha ido consolidando su carrera al otro lado del Atlántico.

Por lo tanto, sobran los motivos para visitar cada fin de semana Velvet, el nuevo imperio, porque las grandes historias de amor siempre están de moda.