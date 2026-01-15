El criticado comentario de Chris Noth sobre Sarah Jessica Parker por el que ha tenido que defenderse: "Es una pérdida de tiempo"

Chris Noth se ha visto envuelto en una polémica a poco de empezar el añojunto a la que fuera su compañera en Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker.

El actor que interpretó al gran amor de Carrie Bradshaw, Mr. Big, compartía una foto en Instagram haciendo ejercicio donde escribía: "Que le den al Año Nuevo. ¡VAMOS!".

Y en los comentarios una seguidora le escribió: "¿Te refieres a que se joda SJP y su premio, verdad? jajaja", después de que la actriz recibiera el Premio Carol Burnett el pasado 7 de enero.

Pero la polémica empieza al responder el actor a este comentario diciendo: "correcto", un mensaje innecesario si no quieres iniciar ningún tipo de discusión pública.

Y, como era de esperar las críticas no han tardado en llegar ya que muchos han interpretado esas palabras como una ofensa a la que fue su compañera.

Debido al debate que se ha creado Noth ha respondido a lo sucedido haciendo otra publicación en la red social donde se defiende diciendo: "Mi respuesta improvisada, ligeramente sarcástica, a un comentario en internet parece haber causado un revuelo. No es noticia. No merece toda esta discusión. Es una pérdida de tiempo en un mundo donde hay cosas más importantes de las que preocuparse".

Recordemos que la relación entre Chris Noth y el resto de actrices de Sexo en Nueva York se vio afectada después de que el actor fuera acusado por dos mujeres de abuso sexual.

Todo esto sucedió justo cuando se estrenaba la secuela de Sexo en Nueva York, And just like that… donde aparecía en el primer episodio Mr. Big. Y las actrices publicaron un comunicado mostrando su tristeza y apoyando a las mujeres que habían acusado a Chris Noth.