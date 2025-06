Matthew McConaughey y Woody Harrelson, "dispuestos" a volver a True Detective: la nueva idea de su creador

Cuando se estrenó en 2014, la primera temporada de True Detective marcó un antes y un después en la televisión. Con Nic Pizzolatto al guion y Cary Fukunaga en la dirección, la serie fue una revolución por su atmósfera inquietante, su narrativa no lineal y las potentes interpretaciones de Matthew McConaughey y Woody Harrelson.

Fue una de las series que consolidó la nueva edad de oro de la ficción televisiva, y también jugó un papel clave en la llamada McConaissance, el renacer profesional de McConaughey tras una carrera de comedias románticas. A día de hoy, muchos la siguen recordando como una de las mejores temporadas que ha dado la televisión moderna.

Más de una década después, los fans podrían estar más cerca de revivir esa magia. Nic Pizzolatto, creador original de True Detective, ha dejado caer que podría haber una nueva historia con los emblemáticos personajes de Rust Cohle y Martin Hart. Durante su participación en el podcast Nothing Left Unsaid, el guionista confesó que lleva tiempo dándole vueltas a una idea con McConaughey y Harrelson de vuelta en sus papeles originales.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson en True Detective | Cordon Press

"En realidad tengo otra historia para [los personajes] Cohle y Hart que, quién sabe, quizá hagamos algún día", confiesa Pizzolatto. También explica que han hablado "de volver a juntarnos y hacerlo", especialmente porque tanto McConaughey como Harrelson "están abiertos a ello".

Pese a que Pizzolatto ya no escribe para la serie, siguió participando como productor ejecutivo en la reciente cuarta temporada. Aunque no ha desarrollado aún un guion concreto para este posible regreso, la idea parece tener vida propia. "No es algo que haya escrito ni nada, está solo en mi cabeza, y hemos hablado de volver a juntarnos y hacerlo. Creo que los chicos están dispuestos, solo es cuestión de si ocurrirá o no", añade.

McConaughey y Harrelson solo aparecieron en la primera temporada, pero sus personajes siguen siendo un referente. Tanto en la tercera como en la cuarta temporada hubo menciones a Rust y Marty, confirmando que el universo de True Detective sigue conectado con aquella historia que lo empezó todo.

La última vez que los tres —Pizzolatto, McConaughey y Harrelson— se reunieron fue precisamente en enero de este año, en un anuncio promocional para la campaña True to Texas, donde retomaron fugazmente sus icónicos personajes. Desde entonces, la idea de un retorno ha pasado de ser un simple deseo nostálgico a una posibilidad real.

¿Será el momento de cerrar el círculo y volver a esos icónicos personajes?