Una portada de una prestigiosa revista junto a una estrella de Hollywood y la sobrina de un rey. Una entrevista en el programa más visto del prime time. Una campaña publicitaria de una de las marcas de moda más conocidas. Una incontable sucesión de titulares sobre cada paso que da. Esas cuatro situaciones tienen un sujeto común: William Levy, que en relativamente poco tiempo ha pasado de ser un actor conocido en el ámbito de los aficionados a las telenovelas a convertirse en el gran protagonista de la actualidad.

Habría que remontarse muchos años atrás para encontrar un fenómeno similar. Habría que recordar cuando Carlos Mata y Jeannette Rodríguez paralizaban cada tarde a un país ansioso por saber si Luis Alfredo y Cristina podrían ser felices en 'Cristal' o los tiempos en los que 'Pasión de gavilanes' se convirtió en un fenómeno televisivo, musical y hasta indumentario.

Ahora, en este presente de redes sociales y plataformas de pago, William Levy ha tomado el relevo gracias al éxito de 'Café con aroma de mujer'.

La forja de un fenómeno

Pero el fenómeno William Levy no nace en Netflix. Este fenómeno surgió hace muchos años en un reality televisivo donde varios concursantes aspiraban a ser 'Protagonistas de novela'. Algunos se quedaron con su sueño, pero otros como William Levy dieron el primer paso para convertirlo en realidad.

Ese trampolín le permitió realizar sus primeros trabajos en Miami: 'Olvidarte jamás', 'Mi vida eres tú' y, sobre todo, 'Acorralada', serie que pudimos ver hace unos años en Nova en la que interpretaba a Larry Irazábal, un joven de buena familia (o eso creía él) que se enamora de una humilde muchacha (o eso pensaba ella).

Si a los aficionados ya nos llamó la atención su trabajo en esa telenovela, a los grandes ejecutivos del medio tampoco les pasó por alto. Su siguiente trabajo supuso un paso de gigante por la cadena en la que se produjo (Televisa, la gran fábrica de telenovelas mexicanas), por la productora con la que trabajó (Carla Estrada) y por el protagonista con el que compartió títulos de crédito (Fernando Colunga, un gran galán de galanes). Era 'Pasión' (disponible en Novelas Nova).

Y de ahí ya dio el gran salto. Su siguiente papel fue el de Juan Miguel San Román, el protagonista de 'Cuidado con el ángel', todo un éxito que confirmó no solo el amor que la cámara siente por este actor, sino que convirtió el flechazo que había sentido la audiencia en algo más profundo, sólido y duradero.

Los casi 200 capítulos de esta historia probablemente fueran el mejor doctorado para un actor tan joven. Nos mostró a un hombre profundamente enamorado de Marichuy (Maite Perroni), una mujer a la que pasaba todo lo imaginable y lo inimaginable, pero también a un padre cariñoso y, además, tuvo que lidiar con otras tres mujeres que utilizaron todo un arsenal de malas artes para hacerse con su atención.

El primer papel protagonista siempre es una oportunidad, que puede salir bien o mal, pero William Levy supo aprovecharla y continuó triunfando tanto con 'Sortilegio' como con 'Triunfo del amor', telenovela que cada tarde podemos ver en Nova.

Curiosamente en la primera coincide nuevamente con David Zepeda. Fueron hermanos en 'Acorralada' y vuelven a serlo en 'Sortilegio', aunque en esta ocasión su relación fuese mucho más tormentosa que fraternal. La curiosidad de 'Triunfo del amor' es que repite protagonismo con Maite Perroni, algo lógico si tenemos en cuenta la química que la pareja consigue transmitir en todas las secuencias que comparten.

'La tempestad', telenovela ambientada en el mundo de los piratas, como su primer trabajo en Televisa, supuso no sólo su última colaboración con la cadena mexicana, sino también un largo 'hasta luego' a las telenovelas, dejando a los aficionados huérfanos de uno de nuestros galanes favoritos.

La aventura estadounidense

Porque William Levy decidió dar un giro de 180 grados a su carrera y dar el salto al mercado estadounidense. Consciente de la dificultad de ese crossover, optó, al igual que hizo en su trayectoria en las telenovelas, por ir dando pequeños pasos para darse a conocer.

Participó en el videoclip 'I'm into you' de Jennifer López y en el programa 'Dancing with de stars'. No ganó este último, pero su tercera posición sin duda le ayudó a abrir las puertas que le permitieron participar en varias películas ('Resident Evil: The final chapter', entre otras) y series de televisión, como 'Star'.

La vuelta a casa

En ese momento, con todo lo vivido, con todo lo experimentado, con todo lo aprendido, William Levy vuelve a dar un nuevo giro a su carrera. Casi podría hablarse de que esta vez recorre de nuevo los 180 grados hasta completar los 360 que lo llevan al punto de partida.

William Levy vuelve a las telenovelas. Era, sin duda, uno de los titulares más esperados por los telenoveleros desde hacía años y cuando finalmente se materializó, cuando dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad, todos los aficionados recibimos con auténtica emoción el anuncio del regreso del hijo pródigo porque hacía ya mucho tiempo que lo echábamos de menos.

Y, además, regresa para protagonizar el remake de 'Café con aroma de mujer', telenovela que a mediados de los noventa protagonizaron Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, y que todo buen telenovelero sabe que hay que ver sí o sí.

Es como si William Levy quisiera cerrar el círculo que lo llevó del anonimato al estrellato y abrir una nueva fase cuya primera etapa tiene ya nombre: 'Montecristo', la serie que graba actualmente en España.

La repercusión del éxito

Pero la relevancia de William Levy va más allá de ocupar portadas, minutos de televisión, vallas publicitarias o del valor de sus besos. Su éxito confirma una dinámica que se viene produciendo en los últimos años: la ruptura de esa frontera invisible que parecía encasillar a los actores de telenovelas única y exclusivamente en ese género. William Levy engrosa la lista de actores y actrices que han tenido en los foros de Televisa o Telemundo la mejor escuela para triunfar después en superproducciones de Hollywood (Salma Hayek) o en series made in USA como Sofía Vergara en 'Modern Family' o Jaime Camil en 'Jane The Virgin'.

Además, William Levy demuestra que en ese lógico afán de crecimiento profesional no es necesario ni renegar de pasado laboral ni quemar puentes. Ha demostrado que se puede hacer cine, series estadounidenses y una telenovela.

Porque ahí está otra de las claves de la importancia del éxito de William Levy. No se ha convertido en fenómeno de masas con una película supertaquillera, sino con una telenovela, lo que también supone un reconocimiento para este género televisivo. Podría decirse que la repercusión de la notoriedad de William Levy tiene efectos bidireccionales.

Los telenoveleros conocemos desde hace años el buen hacer interpretativo de William Levy y su trabajo en 'Café con aroma de mujer' sólo ha ratificado lo que ya sabíamos. Para los veteranos, ha sido el regreso del galán pródigo, pero para otra gran parte de espectadores (quizá la mayoría) ha sido todo un descubrimiento, que puede llevarles a adentrarse en un mundo en el que William Levy es ya toda una institución.

¿Cuántas personas que nunca han visto una telenovela habrán visto 'Café con aroma de mujer' gracias a la popularidad de William Levy? ¿Cuántas personas que nunca habían visto una telenovela se sentarán a verlo cada tarde en 'Triunfo del amor' en Nova? ¿Cuántas habrán investigado y descubierto que pueden ver muchos de sus trabajos anteriores en Novelas Nova? ¿Cuántas personas que suspiran por Sebastián Vallejo se habrán emocionado con el dulce Juan Miguel, el tierno Alejandro o el apasionado Maximiliano? ¿Cuántas habrán seguido indagando y descubierto a actores como Fernando Colunga, Sebastián Rulli, José Ron o Cristian Meier?

Por eso el éxito de William Levy va más allá de ser el actor del momento o el fenómeno de moda. Su reconocimiento tiene una doble vertiente que lo hace aún más relevante. Supone un aval al trabajo de todos los profesionales que trabajan en este género y también abre la puerta a que nuevo público descubra o redescubra las telenovelas del siglo XXI.

Los telenoveleros recibimos con los brazos abiertos a los nuevos aficionados porque todos compartimos la admiración y el cariño por un galán de telenovelas. Porque a todos nos gusta ver nuestra ciudad empapelada con la imagen de un actor de telenovelas. Porque a todos nos alegra que su nombre sea tema de conversación en cafeterías, autobuses, oficinas o comidas familiares. Porque a todos nos enorgullece que aquel actor que hace años nos sedujo a través de la pantalla hoy haya conquistado a audiencias millonarias.

Porque a todos nos emociona ver que aquel aspirante a protagonista de novela no solo ha conseguido con creces ese objetivo, sino que además es el gran protagonista de la actualidad.

Por eso hoy todos deseamos un muy feliz cumpleaños a William Levy y todos juntos brindamos por muchos años más de telenovelas, series, películas, etc.

