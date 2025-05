La mujer de Walton Goggins rompe su silencio sobre los rumores de infidelidad con Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Desde la emisión de la temporada 3 de The White Lotus, Walton Goggins y Aimee Lou Wood han estado de actualidad con muchas especulaciones sobre su relación.

En la ficción daban vida a la pareja de Rick y Chelsea, y parecía que su conexión fuera de la pantalla había sido casi igual de importante, por lo que ellos mismos iban publicando en redes sociales.

Sin embargo, para cuando se emitió el final de la temporada, ya no eran vistos juntos y los fans comenzaron a ver cosas sospechosas en redes sociales, como que habían desaparecido posts del otro o que no se seguían en Instagram.

Aimee Lou Wood y Walton Goggins | Getty

Los intentos de fans y medios de descubrir qué había pasado (los rumores de infidelidad no tardaron en circular) se encontraron con una barrera de silencio por las dos partes, especialmente Walton Goggins que se mostró muy molesto de que le sacaran el tema.

Ahora, ha sido su mujer Nadia Conners quien ha roto su silencio. La guionista y directora ha respondido a los rumores y especulaciones en una entrevista.

"Es extraño verlo, pero es indicativo de lo mucho que la gente estaba involucrada en los personajes de ficción. Me lo tomo como una señal de que él se ha hecho muy popular", comenta con sencillez en Hello Magazine, donde habla de su última película en la que puso a Goggins de protagonista de una historia de un matrimonio turbulento.

"Walton estaba leyendo el guion conmigo en casa y yo estaba en plan: 'Oh dios mío'. Lo que le aporta al personaje...", recuerda.

"Lo escribí sobre un matrimonio, pero no mi matrimonio, lo cual le preocupaba, me decía: 'Pero yo no soy este tío'. Era muy importante para él decir que no era como él. Y le dije 'ya lo sé, pero eres un gran actor, así que fíngelo'", añade.

Parece que en lo que respecta al matrimonio los rumores de crisis y el remolino The White Lotus han quedado atrás.