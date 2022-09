'The Crown': Detienen el rodaje del accidente de Lady Di en Barcelona por la muerte de Isabel II

El fallecimiento de la reina Isabel II ha pillado por sorpresa al equipo de 'The Crown', que estaba rodando estos días nuevos episodios para su temporada, y han paralizado los planes de producción de la temporada 6 debido a ello. Su productor ejecutivo, Peter Morgan, lo ha confirmado en un comunicado a la prensa: "'The Crown' es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que también dejemos de rodar durante un tiempo por respeto".

Sin ir más lejos, la serie sobre la reina británica que produce Netflix tenía previsto un rodaje hoy en Barcelona, que se ha suspendido en señal de luto. Así lo ha podido confirmar la Cadena SER. El equipo de producción de la serie estaría regresando en breves a Reino Unido, donde van a guardarse 10 días de luto nacional hasta el entierro de la monarca, como marca la tradición allí. Tenían previsto seguir rodando en España, concretamente en Mallorca, donde se esperaba que comenzaran a rodar el 15 de septiembre, aunque ahora queda en el aire esa fecha.

A pesar del parón que vive ahora el rodaje de la serie, los transeúntes que han pasado estos días por el Paseo de Gracia, en la ciudad condal, habrán podido fijarse en unos decorados que ya estaban montados en la vía pública, para acoger el rodaje de la serie. Entre el decorado, destacan unos postes publicitarios en francés y un quiosco con el que simulan las calles de París. También un Mercedes negro estacionado sobre una grúa para rodajes.

Todo ello apunta, además de las fechas que se pueden leer en las publicidades del decorado, y que sitúan la acción en agosto de 1997, a que el episodio que estaba a punto de rodarse correspondía, casualmente, a la muerte de Lady Di. La entonces princesa de Gales falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente de coche que tuvo lugar en París, cuando ella huía de los paparazzi por las calles de la capital Francesa.

Se trataría, por tanto, de una trágica coincidencia, que justo el día después de fallecer Isabel II, el equipo de la serie iba a rodar su recreación de estos sucesos. Unos sucesos, los que rodearon a la muerte de Lady Di, que supusieron además una de las mayores crisis de reputación que tuvo que afrontar la mandataria a lo largo de sus 70 años de reinado.

La película de 'The Queen', protagonizada por Helen Mirren, quien ha homenajeado a la reina, cuenta aquellos duros instantes que vivió la corona británica. Esta y otras películas, y, por supuesto, 'The Crown' conforman una larga lista de ficciones que han tratado sobre la vida de Isabel II, y que puedes ver en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

Claire Foy ('The Crown') denuncia que un acosador amenazaba con violarla y merodeaba su vivienda