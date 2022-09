'The Crown': ¿Qué es real y qué no sobre la reina Isabel II?

La muerte de la reina Isabel II hará que muchos la recuerden estos días, también a través de las ficciones que han tratado su vida, y que puedes ver en el vídeo de arriba, como la película 'The Queen', protagonizada por Helen Mirren, y por supuesto, la aclamada 'The Crown'.

El equipo de esta producción ha paralizado su rodaje para guardar su propio luto por el fallecimiento de la monarca, y han tenido unas palabras para ella: "'The Crown' es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que también dejemos de rodar durante un tiempo por respeto", ha afirmado el productor ejecutivo de la serie, Peter Morgan.

Esta serie de Netflix narra los hechos históricos que sacuden en distintos momentos al reinado de Isabel II, a través de la historia de Inglaterra y de la familia Windsor. Una ficción histórica muy celebrada por crítica y público, que, sin embargo, también tiene sus inexactitudes históricas.

Olivia Colman como Isabel II en la tercera temporada de 'The Crown' | Netflix

Así lo ha explicado la politóloga, y biógrafa no oficial de Isabel II, Ana Polo, quien tenía muy próxima la publicación de una biografía sobre la difunta monarca cuando se ha conocido la noticia de su muerte. En el programa 'laSexta Clave' ha analizado aquellos detalles menos fieles a la realidad que contiene la serie.

"No es cierto que no tuviera tan buena formación. No fue al colegio, no fue a la universidad, pero en el último año, cuando ya se sabía que su padre tenía cáncer, empezaron a formarla insistentemente. Le dejaron informes y le dejaron ir a reuniones para que estuviera preparada", ha contado sobre Isabel II, en discrepancia con lo que muestra 'The Crown'.

Imelda Staunton como la reina Isabel II en 'The Crown' | Netflix

También se ha referido durante su intervención en el programa al propio Peter Morgan: "El propio creador de la serie dijo que el 40% se lo había inventado". Ha enumerado más licencias creativas que se tomaron a la hora de escribir 'The Crown': "No es cierto que tuviera un tutor, muchas de las fechas no están bien. La relación con Tatcher y con Wiston Churchill también. Churchill la veía al principio como una niña tonta, y en la primera audiencia que tuvieron, ella la trató con muchísimo desdén".

"Luego ella fue ganando más peso, en parte porque leía todos los documentos que le enviaban. Cada día le llegaban cajas rojas repletas de documentos del gobierno y el parlamento, y ella lo leía todo, teniendo en cuenta que en cada caja habría 200 documentos. Una vez pilló al propio Churchill al preguntarle por un telegrama de Irak, y este no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Ahí se dio cuenta Churchill de que era más inteligente de lo que le parecía", ha contado Polo.

También, ahondando en la relación entre la monarca y el entonces presidente del gobierno británico, ha contado una curiosa anécdota: "Winston Churchill dijo que se llegó a enamorar de ella, porque era guapísima de joven, y le pasó también a algún secretario privado que tuvo y que lo acabó reconociendo".

