Jane Fonda estrena nueva película con Lily Tomlin en Toronto tras anunciar que padece cáncer

Más información Jane Fonda anuncia que vuelve a tener cáncer a sus 84 años, pero no piensa dejar que interfiera en sus planes

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, en inglés) sigue presentando los títulos más esperados de la presente edición de la muestra, como 'The Greatest Beer Run Ever' y 'Moving On', esta última con la actuación de Jane Fonda y Lily Tomlin.

Este martes también se realiza el estreno mundial en la muestra canadiense, una de las más importantes del mundo, de la última película del director español Carlos Vermut, 'Mantícora', protagonizada por Nacho Sánchez y Zoe Stein.

Vermut ha señalado que la historia del filme, sobre un exitoso diseñador de videojuegos que oculta un terrible secreto, es "la de un verdadero monstruo" y que "Mantícora" es una película "sobre amor y monstruos" en la vida moderna.

Tras su paso por TIFF, "Mantícora" se proyectará en el próximo Festival de Cine Fantástico de Sitges (España), que se celebra del 6 al 16 de octubre.

Por otro lado, el festival de Toronto ha programado para este martes dos de las películas más esperadas en la muestra a juzgar por las quinielas de los críticos.

ETERNA FONDA

'Moving On' es la comedia que ha supuesto una nueva oportunidad para reunir a las incombustibles Fonda y Tomlin, dos actrices que se conocen bien.

Ambas son grandes amigas desde hace más de 40 años y han trabajado juntas en películas como "9 to 5" (1980) o la serie de Netflix "Grace y Frankie".

'Grace y Frankie' | Netflix

En 'Moving On', el director y guionista Paul Weitz ("About a Boy", 2002), sitúa a Fonda y Tomlin en un territorio familiar: dos amigas que tras años de desconexión se reencuentran cuando una amiga mutua fallece. Esta muerte permitirá a las dos amigas montar una venganza contra el viudo de la fallecida.

El estreno mundial de "Moving On" ha coincidido con el reciente anuncio de que Fonda, de 84 años, padece cáncer. Fonda no asistirá al estreno de "Moving On" en Toronto, aunque sí lo hará Tomlin, de 83 años, quien ha dicho de su amiga que está animada y que es "indomable".

Según Tomlin, Fonda le explicó que no se preocupara porque su cáncer "es uno de los más tratables que podría tener", y que, en ese sentido, se consideraba muy afortunada.

Otro de los filmes que se estrenan este martes en Toronto es "Mi país imaginario", la última producción del documentalista chileno Patricio Guzmán.

En esta ocasión, Guzmán, que es un habitual del TIFF y autor de la serie de documentales "La batalla de Chile", se adentra con su cámara en el "estallido social", las masivas manifestaciones que se llevaron a cabo en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Julio César Rivas