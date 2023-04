¿Tendrá 'Daisy Jones & The Six' temporada 2? Suki Waterhouse sabe cómo dar esperanzas

Desde que se anunció la adaptación de 'Daisy Jones & The Six', best-seller de éxito de Taylor Jenkins Reid, las expectativas estaban muy altas para los fans.

Prime Video ha sido la encargada de traer a la vida la historia musical, y lo ha hecho cuidando hasta el más mínimo detalle. Incluso crearon una banda sonora completa para la serie, que cuenta la historia de una banda de los 70.

Debido a su historia (aparentemente) cerrada y ser la adaptación de una novela, en un principio 'Daisy Jones' estaba concebida como una miniserie, pero su gran éxito ha hecho que muchos fans, enamorados de los personajes, quieran saber más de ellos y pidan una temporada 2.

Una de sus protagonistas y miembro de la banda, Suki Waterhouse (Karen), se ha sincerado sobre lo que piensa ella y también sus compañeros de la posibilidad de continuar en una entrevista con E! News.

Robert Pattinson y su novia Suki Waterhouse | Getty

"Sería bonito hacer una temporada 2. Me encantaría. Solo tenemos que descubrir con qué historia", asegura, y añade que también tendrían que hablarlo con Taylor Jenkins, autora del libro, para ver cómo continuar la historia.

Según Suki, el reparto también ha estado buscado inspiración para ello: "Tenemos muchas ideas locas. Supongo que podría ser una gira reencuentro", sugiere la actriz, pareja de Robert Pattinson.

Curiosamente, Waterhouse está actualmente rodando un nuevo proyecto con su co-star de "los Six", Sam Claflin (Billy), pero dice que no es lo mismo.

"Me pone triste. Porque es en plan, ¿dónde están los demás?", confiesa la actriz y modelo.

'Todos quieren a Daisy Jones' | Prime Video

Pero hay buenas noticias para ella, y para nosotros, pues los rumores de una gira real de la banda formada por el reparto cobran cada vez más fuerza. ¿Te gustaría ver a Daisy Jones and the Six en concierto?

"Estamos hablando de ello activamente, y he oído que la gente de verdad nos quiere ver en tour, en plan serio", añade Suki al respecto.

"Me encantaría hacer como una gira de dos meses, pero con todos siendo actores y ya en otros proyectos, creo que puede ser un poco difícil" reconoce.