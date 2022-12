Robert Pattinson, más enamorado que nunca, en su debut público con su novia Suki Waterhouse

Robert Pattinson saltaba a la fama con el estreno de 'Crepúsculo' en el año 2008 convirtiéndose en el vampiro más deseado de la época. A pesar de haber formado parte de la emblemática saga 'Harry Potter' en 2005 dando vida a Cedric Diggory en la cuarta de las películas, fue con la saga 'Crepúsculo' donde el actor conoció la fama, posicionándose en lo más alto de su carrera.

En el set de rodaje del film conoció a quien sería la protagonista de la película, Kristen Stewart, con quien mantuvo una relación de 4 años desde 2009. Su relación fue bastante polémica y comentada por los medios, definitivamente eran la pareja del momento y no se hablaba de otra cosa.

Kristen Stewart y Robert Pattinson como Bella y Edward en 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

Finalmente, tras los constantes rumores de infidelidad por parte de Stewart con Rupert Sanders, el director de la película 'Blancanieves y el Cazador', la pareja decidió separarse, lo que supuso un auténtico revuelo mediático.

Desde entonces, el actor de 'The Batman' ha decidido llevar su vida sentimental en privado, lejos de la mirada pública y es que como él mismo dijo para 'The Sunday Times' en 2019: "Si dejas entrar a la gente, devalúas lo que es el amor".

No obstante, ahora Pattinson ha hecho su primera aparición pública con su novia, la modelo de 30 años, Suki Waterhouse. Ambos mantienen una relación desde el año 2018, pero siempre han querido mantenerla en privado, fuera del ojo mediático.

Robert Pattinson y su novia Suki Waterhouse en un evento de Dior | Getty

Los rumores de romance comenzaron cuando fueron vistos en una noche de fiesta en Londres en el verano de 2018. Sin embargo, su amor se consolidó en el 2020, en tiempos de pandemia. Según una fuente cercana a la pareja le dijo a 'E! News' lo siguiente: "Rob y Suki definitivamente han hablado en comprometerse, pero no tienen prisa". Y es que según parece la pareja ya está empezando a mirar hacia un futuro no muy lejano: "Suki no lo está presionando y ambos están muy comprometidos el uno con el otro".

Después de 4 años desde que empezaron, la pareja finalmente ha hecho su debut, mostrándose públicamente en la alfombra roja del desfile 'Dior Men's Fall' en Giza, Egipto. ¡No podían verse más enamorados!

Pattinson lucía un elegante traje beige encima de un jersey marrón de cuello alto, mientras que Waterhouse apostaba por un conjunto lila con transparencias y unos sencillos tacones negros acabados en punta. Ambos posaban guapísimos y muy enamorados, no cabe duda de que la pareja se encuentra en su mejor momento y están disfrutando de su relación de la mejor manera posible.

Además, una fuente ha comentado a 'E!News' que "durante el camino, estuvieron muy juntos y se abrazaron y besaron muchas veces". Robert Pattinson estaba "muy cariñoso" y tenía su brazo alrededor de su novia en todo el tiempo.

"Se les veía muy enamorados y cómplices. Robert acarició el pelo de Suki y le dio otro beso amoroso", explica sobre cómo se comportaron en el evento.

Seguro que te interesa:

Henry Cavill se sincera sobre haber perdido papeles por Robert Pattinson: "Es gracioso que la gente piense que es malo"