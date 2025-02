Sorpresa Euphoria: Primer vistazo a Zendaya como Rue en el rodaje de la esperada temporada 3

Casi tres años han pasado desde el lanzamiento de la segunda temporada de una de las series más esperadas de HBO, Euphoria. Incluso se rumoreaba que podría llegar a ser cancelada tras mucho tiempo sin conocer noticias sobre lo que pasaría con la serie. Ahora la plataforma de streaming ha confirmado que la serie se ha comenzado a rodar y se encuentra en fase de producción para alivio de todos los fans que han esperado con ansias esta noticia.

A comienzos de 2024 se anunciaron varias fechas para las series más esperadas de la plataforma, como The Last of Us o la tercera temporada de The White Lotus, que se estrena el próximo 17 de febrero. En este anuncio se comunicaba que Euphoria iba a volver, aliviando el nerviosismo de todos los que pensaban que la serie sería cancelada, pero aún así el público necesitaba algo más de información al respecto.

Por ello, la llegada de esta publicación, donde se nos confirma el rodaje de esta nueva temporada tras meses de retrasos, ha causado tanto revueloen las redes sociales. En la foto compartida por la cuenta oficial de HBO, se puede ver a Zendaya volviendo a encarnar el papel de Rue Bennett, envuelta en sombras en una habitación oscura mientras mira por encima del hombro. La imagen apenas desvela información, pero para muchos ha sido más que suficiente para confirmar que el rodaje está en marcha.

Zendaya en la tercera temporada de Euphoria | HBO

Entre los comentarios de la publicación se puede leer: "FINALMENTE" o "¡Por fin! ¡No puedo esperar a ver qué drama se desarrolla en la temporada 3!".

A pesar de que se haya confirmado que Zendaya está de vuelta en el set, no todos los actores que nos han acompañado durante las dos primeras temporadas estarán presentes.

Los personajes ausentes para esta nueva temporada son: Elliot, interpretado por Dominic Fike; Kat, interpretada por Barbie Ferreira; la hermana de Rue, Gia, interpretada por Storm Reid y una de las ausencias más dolorosas para todos los fans, Fez, debido a la trágica muerte del actor que daba vida a este personaje, Angus Cloud, a sus 25 años.

Los actores que regresan para esta próxima temporada son: Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Colman Domingo, Eric Dane, entre otros.

La última temporada nos dejaba con una Rue en desintoxicación, pero ahora descubriremos qué ha sido de ella y del resto de personajes cinco años después debido al salto temporalque se da en esta nueva temporada.

Tocará seguir con la espera hasta que podamos ver esta nueva etapa adulta repleta de nuevos desafíos por la que van a tener que pasar muchos de nuestros personajes favoritos. Aún no se ha publicado cual será la fecha de estreno pero se espera que sea para el próximo año 2026.