Zendaya adelanta el salto temporal que tendrá la temporada 3 de Euphoria: "Será fascinante"

Todavía no se sabe mucho sobre qué pasará en la temporada 3 de Euphoria tras el impactante final de la anterior. La confirmación de la nueva entrega fue casi un milagro debido a las apretadas agendas de sus estrellas, como Zendaya, Jacob Elordi o Sydney Sweeney, que ahora triunfan en el cine con grandes producciones.

Lo que está claro es que habrá un salto temporal en la trama, aunque sin algunos personajes como el de Barbie Ferreira o Angus Cloud tras su muerte. Además, tendrán que resolver algunas situaciones como la ruptura en la vida real de Hunter Schafer y Dominik Fike, compañeros en la serie.

Sin embargo, Zendaya no puede esperar para graduarse en el instituto. La actriz ha hablado con Entertainment Weekly sobre el avance que tendrá la trama, según ella, "la decisión correcta para la serie". "En realidad no sé mucho sobre lo que está pasando. No sé exactamente cómo será la temporada", aseguró a pesar de ser productora ejecutiva.

Zendaya en 'Euphoria' como Rue | HBO

"Pero sí sé que habrá un salto en el tiempo y sé que es importante porque hay un límite a los dramas del instituto con los que puedes lidiar", sostuvo. "Será fascinante ver y comprender a estos personajes fuera del contexto del instituto y cómo todo lo que vimos cuando eran chavales y estaban en la secundaria les afecta en la adultez y en quiénes se convierten en un mundo mucho más grande. Estaré interesada en ver qué pasa también", añadió.

La serie sobre un grupo de estudiantes con problemas de drogas, sexo y violencia retomará la producción casi tres años después del estreno de la temporada 2 tras muchas demoras por la huelga de guionistas y la masiva popularidad que ha adquirido el elenco.