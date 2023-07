'Solo asesinatos en el edificio': Tráiler de la temporada 3 con Selena Gomez, Meryl Streep y la muerte de Paul Rudd

El tráiler de la temporada 3 de 'Solo asesinatos en el edificio' ya está disponible y puedes verlo en el vídeo de arriba. La serie, reconocida por la crítica y nominada al Emmy, llega en exclusiva a Disney+ el 8 de agosto con el estreno de los dos primeros episodios.

Temporada 3 de 'Solo asesinatos en el edificio' con Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short | Disney+ España

Protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, la tercera temporada sigue a Charles, Oliver y Mabel mientras investigan un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway.

Ben Glenroy, a quien da vida Paul Rudd, es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte. Con la ayuda de Loretta Durkin, interpretada por la icónica Meryl Streep, el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo. ¡Arriba el telón!

Temporada 3 de 'Solo asesinatos en el edificio' con Meryl Streep y Martin Short | Disney+ España

'Solo asesinatos en el edificio' es obra de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman ('Grace and Frankie'). Martin y Hoffman son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, el creador de 'This Is Us', Dan Fogelman, y Jess Rosenthal. La serie está producida por 20th Television, como parte de Disney Television Studios.