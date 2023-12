Shannen Doherty habla con Holly Marie Combs de cómo Alyssa Milano quiso alejarlas en Embrujadas: "Lloré todas las noches"

Shannen Doherty ha estrenado su podcast, Let's Be Clear, y está dando mucho de qué hablar después de las revelaciones que ha dado en sus primeros episodios. Así, empezó hablando sobre cómo se había extendido el cáncer que padece desde hace años, donde aseguraba que "no quiere morir".

Y, después, confesó que tuvo que afrontar su operación cerebral justo al enterarse que su marido llevaba 2 años siéndole infiel.

Ahora, ha hablado sobre uno de los asuntos que más rumores ha generado dentro de su carrera, su mala relación con Alyssa Milano durante el rodaje de Embrujadas. Serie que Doherty terminó abandonando en la temporada 3.

La tensión entre ambas es algo que ellas mismas han confirmado e incluso en el año 2021 la propia Alyssa Milano reconoció parte de la culpa que tuvo en sus problemas con Shannen, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Doherty ha estado acompañada, en esta ocasión, por su compañera de Embrujadas Holly Marie Combs, de quien era muy amiga antes de iniciar la serie donde encarnaron a Prue y Piper Halliwell.

Aunque, la revelación que Shannen ha hecho añade un nuevo episodio a esta trama, cuando parecía que ella y Alyssa había solucionado sus diferencias. Así, la actriz de Sensación de Vivir afirma: "Había competitividad con Alyssa. También había competitividad por ti", empieza diciendo haciendo referencia a Holly Marie Combs.

Para después explicar que durante el rodaje de la temporada 2 Alyssa Milano y su madre intentaron separar a Combs de Doherty: "Fue realmente interesante que ella intentara alejarte de mí", comparte.

En ese momento Shannen atravesó un momento delicado debido a la enfermedad que padecía entonces su padre "entrando y saliendo del hospital sin parar". Mientras que Holly Marie Combs tuvo que ser operada para quitarle un tumor del útero.

Shannen Doherty (Prue), Alyssa Milano (Phobe), Holly Marie Combs en 'Embrujadas' | Getty

Entonces, Shannen explica que Milano y su madre no dejaron ver a Holly Marie en el hospital: "Los hospitales me dan un miedo mortal. Esperé 24 horas después de la cirugía para ir y luego ni siquiera fue fácil para mí entrar. Fue como si me dijeran que ni siquiera podía entrar", comenta Doherty. "Alyssa y su mamá impedían que la gente te viera y en ese momento tú no lo sabías. Recuerdo que me enviaste un mensaje de texto: Amiga, ¿vas a venir a verme?".

"Sentí tu enfado por la situación de no poder ir a verte y cómo una especie de familia había entrado en acción", agregó Doherty. "Eso causó una extraña división entre nosotras dos que continuó durante toda la temporada 2. Creo que lloré todas las noches".

Sobre esto, Holly Marie Combs explica que debido a su infancia sintió que la familia de Alyssa la acogió como una más y sintió algo que antes nunca había sentido: "Creo que era bastante obvio que fui criada por padres adolescentes y no tenía una gran familia. Así que tienes razón, cuando una familia se abalanzó y básicamente trató de adoptarme, fue muy seductor para mí", declara.

"También quería que todos se llevaran bien, quería que la serie tuviera éxito. No había ángeles, no había demonios. Todos tuvimos días malos, todos tuvimos días buenos. Todos podríamos habernos comportado mejor en ciertos momentos, pero faltaba conciencia de un panorama más amplio", explica sobre la situación que se vivió en esa etapa.

Embrujadas se estrenaba en 1998 y contó con 8 temporadas hasta que acabó en el año 2006 después de un éxito enorme. Tanto que la serie sigue siendo muy querida y recordada tras 25 años desde su estreno.