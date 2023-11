Shannen Doherty anuncia que su cáncer se ha extendido a los huesos: "No quiero morir"

La querida estrella de Embrujadas, Shannen Doherty, lleva años luchando con un cáncer de mama en estadio 4 (tras haber estado en remisión) y a principios de este año compartía que tenía metástasis en el cerebro.

A través de sus redes sociales Shannen, a sus 52 años, se ha convertido en una activista y divulgadora de la enfermedad, compartiendo sus avances y sus momentos más duros para concienciar sobre esta batalla y poder ayudar a otros todo lo posible.

Aunque siempre mantiene una actitud de hierro, Doherty ha revelado en un nuevo reportaje en People que el cáncer se ha extendido ahora a los huesos.

"Cuando te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo cáncer? y ¿por qué volvió mi cáncer? ¿Por qué estoy en estadio 4?', eso te lleva a intentar buscar el verdadero propósito en la vida", reflexiona en esta nueva entrevista.

"No quiero morir", asegura con firmeza. "Aún no he acabado de vivir. No he acabado de amar. No he acabado de crear. No he acabado de cambiar las cosas, a mejor, espero. Simplemente aún no he terminado", asegura sonriendo.

Shannen habla con aplomo de cómo es consciente de que su cáncer es terminal, aunque reconoce que le parece "una locura que aún no tengamos una cura". La actriz espera poder entrar en algún ensayo clínico y encontrar un tratamiento, aunque su mayor objetivo es demostrar que puede ser viviendo.

"La gente ya asume que significa que no puedes andar, ni comer, ni trabajar. Pero somos vibrantes, tenemos una visión de la vida tan diferente ahora. Somos gente que quiere trabajar y abrazar la vida y seguir avanzando", reivindica.

En esa tónica, Shannen tiene preparado para el mundo unas memorias en formato podcast, que estrenará el próximo 6 de diciembre, Let's Be Clear with Shannen Doherty. Así continuará hablando de su historia y concienciando sobre los aspectos más duros o desconocidos de su enfermedad.