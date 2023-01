La sesión de fotos más picante de Úrsula Corberó que Chino Darín califica como "arrrte!"

Úrsula Corberó no pierde el tiempo y ya se encuentra trabajando en su nuevo proyecto, concretamente, en la grabación de la miniserie 'El Cuerpo en Llamas', así nos lo hacía saber hace unas semanas publicando unas fotos en redes revelándolo.

Sin embargo, está claro que la actriz saca tiempo siempre que puede para todo. Y es que ahora, Úrsula ha revolucionado las redes publicando varias fotos muy hot en su cuenta de Instagram en las que la podemos verla posando muy sexy.

Sobre una cama y en una habitación teñida por unas luces cálidas rojizas, podemos ver a la actriz de 'La casa de papel' posando con un body rosa palo con transparencias de infarto.

Desde cualquier tipo de perspectiva, podemos ver a la intérprete posando para la fotógrafa Martina Matencio y con un maquillaje creado por Adrián Rux.

Como era de esperar, Úrsula ha incendiado las redes sorprendiendo a sus más de 22 millones de seguidores. Muchos de sus compañeros de trabajo y amigos no han dudado en comentar lo espectacular que está.

Como la icónica Rossy de Palma que ha comentado a la actriz con numerosos emoticonos de corazones echando fuego, o la actriz Paula Echevarría que ha elogiado a Úrsula escribiendo "venga chau", junto a un emoticono de fuego.

Sin embargo, probablemente el comentario más especial sea el de su pareja, el también actor, Chino Darín, que no ha dudado en comentar: "Me gusta el arrrte!", dejando entrever que para él su novia es puro talento.

La pareja se conoció en 2015 durante la grabación de la serie de Antena 3 'La embajada' y desde ese momento surgió el amor entre los dos. Ambos actores llevan ya más de 7 años juntos y desde entonces han derrochado amor.

Hace un tiempo se viralizaba en redes una entrevista del actor argentino en los Premios Platino 2022. En ella, como puedes ver en el vídeo de arriba, le preguntaron qué era lo que más le gustaba de España, a lo que él respondió inmediatamente "¿De España? Mi mujer".

Más adelante preguntan a Darín cómo definiría a Úrsula y no dudó en responder: "No la definiría, me parece que si la defino la limito".