Series y películas que llegan a Prime Video en febrero 2022: Vuelven 'Operación Marea Negra' y 'Carnival Row'

'Venus'

Una bailarina roba una bolsa del club nocturno donde trabaja. Perseguida por una horda de matones, se esconde en el apartamento de su hermana. El problema es que el lugar donde ha decidido refugiarse parece albergar una amenaza más poderosa que los hombres que le quieren dar caza. Jaume Balagueró regresa a Sitges con una mezcla entre thriller de mafiosos y terror en estado puro.

Estreno: 2 de febrero

'Un héroe samurái: La leyenda de Hank'

Hank, un perro encantador con la cabeza llena de sueños sobre convertirse en samurái, parte en busca de su destino en esta comedia animada inspirada en el clásico de Mel Brooks 'Blazing Saddles'.

Estreno: 3 de febrero

'Operación Marea Negra' 2T

La segunda temporada de Operación Marea Negra sigue la historia de Nando dos años después de su entrada en prisión. Los nuevos episodios navegarán entre el crimen y la ley, la venganza familiar y la justicia. Nando evolucionará siguiendo un viaje lleno de traiciones y dobles juegos y caminará por el frágil equilibrio entre lo legal y lo ilegal: policías contra narcotraficantes.

Estreno: 10 de febrero

'La purga infinita'

Para los miembros de un movimiento clandestino, ya no es suficiente una noche anual de anarquía y asesinatos, así que deciden devolver a Estados Unidos el caos y las masacres sin fin, donde nadie volverá a estar a salvo... jamás. Adela (Ana de la Reguera) y su esposo Juan (Tenoch Huerta) viven en Texas, donde él trabaja como peón en un rancho para la adinerada familia Tucker. En la mañana después de la tradicional purga, una banda de asesinos enmascarados ataca violenta e ilegalmente a la familia Tucker, Tras este hecho, la familia texana se ve obligada a unirse con Juan y su esposa para enfrentar un país entero a punto de colapsar, que se hunde en un mar de caos y de sangre. Quinta y última entrega de la saga 'The Purge'.

Estreno: 12 de febrero

[[H3:'​La cabeza de Joaquín Murrieta']]

Ubicada en algún lugar en la reciente frontera entre México y Estados Unidos durante 1851, la serie gira en torno a las aventuras de dos hombres: Joaquín Murrieta (Juan Manuel Berna), un Robin Hood mexicano y una las figuras justicieras más legendarias y Joaquín Carrillo (Alejandro Speitzer).

Estreno: 17 de febrero

'Tiempo'

Dirigida por M. Night Shyamalan, narra cómo durante unas vacaciones en un paraíso tropical, una familia empieza a percibir que en la recóndita playa elegida para relajarse unas horas suceden algunas anomalías temporales.

Estreno: 17 de febrero

'Star Trek Picard' Temporada 3

Star Trek: Picard sigue al personaje del universo Star Trek el capitán Jean-Luc Picard. El protagonista era el capitán de la aeronave USS Enterprise en la serie Star Trek: The Generation. Tras varios años como capitán, acabó convirtiéndose en almirante. La serie se sitúa aproximadamente veinte años después de que Next Generation terminase, en 2399.

Estreno: 17 de febrero

'Carnival Row' Temporada 2

En la oscura y futurística ciudad neo-victoriana de Burge, una serie de sucesos harán que la fantasía negra se mezcle con la realidad. Burge se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complicará cuando un peligroso asesino en serie comience a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía Rycroft Philostrate (Bloom) será el encargado de investigar el último caso: el asesinato de una cantante. Y aunque el inspector trata de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo.

Estreno: 17 de febrero

'Marc Márquez: ALL IN'

Tras dos años sin poder competir a su nivel, el ocho veces campeón del mundo Marc Marquez inicia la temporada 2022 con un único objetivo: volver a competir y convertirse en el mejor piloto de la historia. Pero las sensaciones no son las mejores y Marc decide parar, para poder volver siendo el piloto que siempre ha sido. La serie ilustra el plano más personal de Marc: los riesgos de pasar por el quirófano y que el brazo no se recupere, el sufrimiento de no poder ser el que era sobre una moto, la complicidad de su familia y amigos… pero sobre todo su capacidad de sobreponerse a las adversidades y la emoción de volver a sentirse piloto y pisar un pódium.

Estreno: 20 de febrero

'El consultor'

Cuando contratan a Regus Patoff (Christoph Waltz) como consultor para mejorar los resultados de la empresa de apps de videojuegos CompWare, los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos que ponen todo en cuestión... incluyendo sus vidas.

Estreno: 24 de febrero

'Muere, Hart'

Sigue una versión ficticia de Kevin Hart, mientras intenta convertirse en una estrella de cine de acción. Asiste a una escuela dirigida por Ron Wilcox, donde intenta aprender cómo convertirse en una de las estrellas de acción más codiciadas de la industria.

Estreno: 24 de febrero