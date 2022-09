Ser Criston Cole y el día que paralizó el rodaje de 'La Casa del Dragón': "La peor puta experiencia de mi vida"

El personaje de Ser Criston Cole está robando el corazón de los seguidores de 'La Casa del Dragón', este noble caballero se ha convertido en una de las sorpresas de la primera temporada de la serie. En el último capítulo vimos cómo desataba su furia durante la boda entre Leanor Velaryon y Rhaenyra Targaryen, donde llegó a destrozar a golpes la cabeza de uno de los invitados. Su historia de desamor con la princesa se ha convertido en una de las tramas favoritas del spin-off de 'Juego de Tronos'.

No hay duda de que la producción ha sido una gran experiencia profesional para este actor incipiente, sin embargo le costó coger el ritmo al inicio de las grabaciones. En una entrevista para el podcast oficial de 'La Casa del Dragón', Fabien Frankel, actor que interpreta a Criston Cole, afirmó haber entrado en pánico durante el rodaje de su primera escena en el set.

"La cámara finalmente se acercó a mí y juro por Dios que literalmente olvidé cómo actuar. ¡No pude hacerlo! No sabía qué hacer. Recuerdo haber pensado: 'Esto es todo, la he jodido por completo'".

Frankel se quedó completamente petrificado, hasta que Miguel Sapochnick (coshowrunner de la ficción en el momento), se acercó para tranquilizarlo. Finalmente pudo superar sus nervios y grabar la escena, aunque el actor afirma que sigue recordando la experiencia como un recuerdo realmente vergonzoso. "Fue la peor puta experiencia de mi vida", expresó el intérprete durante la intervención.

La carrera profesional de Fabien Frankel

'La Casa del Dragón' es el primer gran proyecto de este actor británico de 28 años. Decidió formarse como actor para seguir los pasos de su padre, el intérprete Mark Fankel que falleció en un accidente de tráfico en 1996.

Los primeros papeles de Frankel fueron en Londres en producciones teatrales. Cabe destacar que en su primera película compartió pantalla con nada más y nada menos que Emilia Clarke. Aunque su aparición en 'Last Christmas' fue breve, ambos intérpretes coincidieron sin saber que sus vidas acabarían unidas por el reino de Poniente.

Además de su incursión como actor, también ha declarado para el medio Variety su interés por conseguir convertirse en director algún día. "Creo que tengo la misma ambición por ser director y seguir actuando, pero ciertamente no me gustaría dirigirme a mí mismo", comentó durante su intervención.

