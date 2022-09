El tremendo error en 'La Casa del Dragón' que deja en nada al vaso de Starbucks de 'Juego de Tronos'

Los fans de la franquicia de 'Juego de Tronos' pueden presumir de ser unos de los espectadores que ponen más cuidado a la correcta coherencia de lo que ocurre en pantalla. Poniendo toda su atención en que cada pequeño detalle encaje en su ficción favorita. Por desgracia es inevitable que ocurran despistes durante los largos procesos de filmación de estas superproducciones. Llegando a propiciar gazapos virales tan míticos como el del vaso de café de Starbucks, que se coló durante uno de los últimos episodios de la serie de HBO.

'La Casa del Dragón' no iba a ser menos y ya se ha encontrado el primer error de edición. El inicio de la serie ha mostrado la afección de Viserys (Paddy Considine) quien tiene una serie de heridas ulcerosas que se ha hecho con el Trono de Hierro. El tercer episodio muestra un salto temporal de tres años, donde su dolencia sigue extendiéndose hasta el punto de tener que cortarle dos dedos de la mano.

Las redes sociales no tardaron en denunciar el palpable error de una de las secuencias de la serie dónde el rey le entrega un mensaje a un guardia y se puede apreciar claramente cómo se ve una malla verde en los dedos que deberían faltarle. Por tanto, se pasó por alto el efecto especial de CGI que debía hacer desaparecer estas extremidades, dando por resultado un extraño desliz.

Es muy probable que HBO Max corrija rápidamente este error, de igual modo que hizo con la taza de café. Todo acaba quedando en anécdotas divertidas que no desmerecen el trabajo final de la obra, que al igual que su predecesora está rompiendo todos los récords de audiencia, además de ser aclamada por crítica y público.

La advertencia de Emilia Clarke a Matt Smith

El testigo del prestigio de 'Juego de Tronos' está pasando a una nueva generación y con ello a la presentación de una extensa dinastía de Targaryen, dónde destaca la presencia del maquiavélico Daemon.

Emilia Clarke y Matt Smith | Getty

El actor que da vida a este característico personaje, Matt Smith, confesaba en un entrevista para el canal de Youtube 'Jake's Takes' la confianza que sintió de parte de Emilia Clarke a la hora de abordar el papel: "Fue muy generosa desde mi prueba en pantalla, y estuvo muy pendiente del proceso. Me dijo que me acostumbrara a la peluca. Que es un proceso largo y enrevesado. Y tanto que lo es, me lleva media hora ponérmela".

Además el actor también aprovechó la intervención para hablar sobre la personalidad de su personaje en la serie: "Intento subvertirlo un poco, hacerlo un poco distinto. Creo que hay una especie de naturaleza extraña y sensible en Daemon, y una especie de lealtad hacia él", comentaba. "He creado una gran conexión con Daemon, y también con los otros actores. Creo que tenemos un elenco maravilloso".

