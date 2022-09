'El Señor de los Anillos'': Orlando Bloom apoya a Ismael Cruz Córdova con este mensaje en élfico

'El Señor de los Anillo: Los Anillos de Poder' se estrenaba en Prime Video hace unas semanas pero la polémica ha estado servida. Y es que, junto al estreno de la esperada serie basada en el universo que creó J. R. R. Tolkien ha habido muchos comentarios racista en torno al actor Ismael Cruz Córdova.

El actor puertorriqueño ha sido el primero en dar vida a un elfo negro ya que hasta entonces todos los actores que interpretaron a alguien de estos personajes habían sido blancos.

Cruz Córdova ya denunció el acoso y el odio que ha recibido desde entonces. Así lo manifestó en una entrevista que ofreció a 'The Square': "Nunca puedes usarlo como excusa: 'Es que los elfos no tienen este aspecto'. No lo hicieron, pero ahora lo hacen".

Para explicar lo mucho que ha trabajado en dar vida a su personaje, Arondir, entre otras causas, para luchar contra esta discriminación: "Si luché tanto por el papel fue por esta misma razón exactamente", dijo Córdova. "Sentí que podía llevar esa antorcha. Me aseguré de que mi elfo fuera el más élfico de todos, el más increíble, porque sabía que esto iba a ocurrir".

Arondir en 'Los Anillos de Poder' | Amazon Prime Video

El apoyo de Orlando Bloom a Ismael Cruz Córdova

El nuevo actor de la serie de 'El señor de los anillos' ha recibido también bastante apoyo ante esta complicada situación. Así, ya vimos como Elijah Wood y los hobbits de las películas ya lo hicieron en redes.

Pero, en esta ocasión, ha querido ser Orlando Bloom, quien encarnó al elfo Légolas en la saga de 'El Señor de los Anillos' quien ha publicado una foto junto a Ismael junto a un mensaje en élfico en otra imagen del post en Instagram donde dice: "Amigo".

