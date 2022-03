Sam Heughan habla del futuro de 'Outlander' sin Jamie mientras revela que sabe el final de la serie

La temporada 6 de 'Outlander' ya se ha estrenado entre la expectación de los fans de la serie por conocer los nuevos peligros a los que se enfrentarán Jamie, Claire y el resto de personajes de la ficción de Starz TV.

Durante estas semana sus protagonistas han estado promocionando el regreso de 'Outlander' y, por ello, Sam Heughan acudió a 'The Tonight Show' junto a Jimmy Fallon.

En el programa Heughan hablo sobre varios aspectos de 'Outlander' adentrándose en el futuro de la ficción comentando: "Diana Gabaldón, gracias, Diana. Ella ha escrito esta increíble serie. Ella va por el libro diez, estamos a punto de hacer el libro siete en la séptima temporada, así que todavía tenemos bastante camino por recorrer".

Entonces Fallon preguntó, sin anestesia, a Sam si conocía cómo terminaba 'Outlander' a lo que dijo sin pestañear: "Sí, sé cómo termina. Ella me reveló el final hace mucho tiempo, en realidad".

"Así que ella sabe el final pero no lo escribió. ¿Está en su cabeza?", apuntaba Jimmy. A lo que contesta Sam Heughan: "Sí, está en su cabeza y en mi cadena de correo electrónico. Esperemos que no me hackeen", dice bromeando.

Sam Heughan habla de 'Outlander' sin Jamie Fraser

Pero la conversación no quedó solo en eso y, mientras hablaban del futuro de la serie, Sam Heughan se pronunció sobre si es capaz entender que exista 'Outlander' sin Jamie Fraser, su personaje y gran protagonista.

"Realmente estamos empezando a ver estas otras historias, muchos de los otros personajes tienen sus propias historias. Esta temporada, y definitivamente la próxima, vamos a ver mucho más de eso en juego", explica sobre los distintos spin-off que se están creando dentro del Universo de 'Outlander'.

Y concluye declarando: "Absolutamente puedo ver 'Outlander' sin mí".

