Sam Heughan revela cómo el vestuario de 'Outlander' lo ha cambiado para siempre

La temporada 6 de 'Outlander' ya se ha estrenado con un primer capítulo más largo de lo habitual llamado 'Ecos' donde Jamie y Cliare se enfrentan cara a cara a su nuevos enemigos, la familia Christie.

Durante estas semanas Sam Heughan están ofreciendo muchas entrevista para promocionar la nueva entrega de la serie de Starz TV que regresa después de casi dos años.

Así, en una entrevista a 'MensHealth' Sam Heughan ha hablado sobre uno de los aspectos más importantes de la serie para lograr su veracidad ante las cámaras, el vestuario: "El vestuario es increíble en 'Outlander', tenemos un nuevo diseñador de vestuario y la ropa realmente me ayuda a meterme en el personaje", afirma.

"Las botas de Jamie son fantásticas, en parte son para montar en bicicleta, por lo que sujetan y protegen tus piernas y te dan mucha potencia", dice. "Realmente te agarran. Me encantaba usarlas".

Además, el actor escocés explica que también tienen que utilizar un tipo de ropa que pueda mantenerlos calientes debido a que ruedan en Escocia y tienen muchas escenas en el exterior: "Toda la ropa que usamos te mantiene abrigado en el invierno en Escocia".

Heughan también explica que estas prendas le ayudan para meterse en situación: "Son pesados, especialmente el abrigo de montar de Jamie. Te pesa, pero es realmente fantástico y me ayudó como actor a transportarme a ese período de tiempo".

Sam Heughan y Caitriona Balfe como Jamie y Claire Fraser en la temporada 6 de 'Outlander' | Starz TV

'Outlander' ha ayudado a mejorar el estilo de vestir de Sam Heughan

En la entrevista Sam Heughan también ha confesado que la serie ha hecho que haya mejorado su gusto estilístico: "Antes de 'Outlander', realmente no tenía un sentido del estilo, solo usaba cosas con las que me sentía cómodo, realmente no tenía acceso a muchas marcas de moda".

"Pero desde 'Outlander', he tenido mucha suerte de poder aprender sobre moda a través de estas sesiones de fotos y apariciones en la alfombra roja", explica.

Sam Heughan | Getty

Para después revelar cuál es la prenda que más tiene en su armario: "Mi estilo definitivamente ha cambiado en los últimos años, he experimentado más. Me encanta una chaqueta de cuero, probablemente tenga demasiadas en mi guardarropa".

"Paso mucho tiempo en Escocia, el clima no es bueno y paso mucho tiempo al aire libre, así que tiendo a usar muchas botas y jeans azules", comenta sobre su estilo. "Supongo que ese es mi atuendo estándar, necesito que mi ropa sea versátil, se adapte al clima y se adapte a lo que sea que esté haciendo ese día".

Seguro que te interesa:

Sam Heughan cuenta cómo supo que iba a ser Jamie Fraser en 'Outlander': "Me puse a gritar"