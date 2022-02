Sam Heughan seduce a los fans de 'Outlander' en su faceta más latina

Sam Heughan es mundialmente conocido por da vida a Jamie Fraser en 'Outlander', papel que lo catapultó a lo más alto en su carrera como actor.

Pero, más allá de la interpretación, Sam Heughan tiene una vida laboral mucho más versátil alejada de los escenarios. Así, el escocés es todo un empresario y hace un tiempo creó su propia marca de Whisky a la que llamó Sassenach, un nombre en honor a Claire el personaje de Caitriona Balfe en 'Outlander'.

Desde que lanzó su marca el Whisky ha sido muy bien recibido y alabado, de esta forma Heughan ha querido expandir fronteras y se ha atrevido también con el tequila.

El pasado verano Sam viajaba hasta México para empezar a crear 'Sassenach Select', su tequila. Entonces el actor se atrevía incluso a hablar en español como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, meses después Sam Heughan ha publicado unas fotos al más puro estilo vaquero para presumir de tequila y de físico, ya que se pone: "¡No puedo esperar a que pruebes un poco de México!", escribe en el post que ha colgado en Instagram.

El actor ha trabajado en común con el destilador Antonio Salles para crear una nueva edición limitada que ya ha ganado algún que otro premio.

"¡Medalla de oro! Estoy orgulloso de compartir nuestra victoria en la Medalla Maestra #TheSpiritsMasters", escribía en sus redes.

¡Otra Medalla!¡El momento no podría ser más perfecto! Justo a tiempo antes de nuestro segundo y FINAL lanzamiento del #Tequila Reposado de doble madera #SassenachSelect, me enorgullece compartir nuestra medalla maestra The Spirits Masters", compartía.

Sam Heughan regresa con la temporada 6 de 'Outlander'

Sam Hueghan no deja de lado su carrera interpretativa el próximo 6 de marzo lo volveremos a ver en la temporada 6 de 'Outlander'.

Jamie y Claire Fraser regresan tras dos años desde el final de la temporada 5 para enfrentarse a uno de los momentos más conflictivos que han vivido al adentrarse de lleno en la Guerra de Independencia.

