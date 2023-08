Sadie Sink reaparece sin su icónica melena pelirroja e impacta con su corte más extremo

Sadie Sink es una de las jóvenes actrices más admiradas y prometedoras de su generación desde su aparición en 'Stranger Things' cuya temporada final actualmente se encuentra en un parón indefinido debido a la huelga de guionistas y actores en Hollywood.

Tras el éxito de la serie donde interpretó a Max, Sink ha participado en taquillazos como 'The Whale' de Darren Aronofski y se está embarcando en nuevos proyectos como 'O'dessa', una opera rock musical que esta rodando en Croacia y para la cual ha tenido que llevar a cabo un gran cambio de look, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Sadie Sink | Getty

La actriz se ha cortado su larga melena pelirroja y ahora luce un bob desenfadado inspirado en los años 90 y en estrellas como Mick Jagger y David Bowie. El encargado de realizar este corte ha sido el estilista de las famosas, Tommy Buckett quien ha revelado que también se inspiró en el flequillo que Winona Ryder lucía en aquellos años.

Sink se ha dejado ver con su nuevo look en el metro de Nueva York y comiendo por el barrio SoHo de Manhattan junto a su amigo Evan Karas. Para la ocasión, la actriz ha escogido un mono vaquero largo y ancho que ha combinado sobre una camiseta de tirantes blancas y unas sandalias negras de con grandes ojales. Como complementos ha añadido unas gafas de sol negras y un bolso cruzado del mismo color.

"Nunca pensé en cortarme el pelo en mi vida", ha confesado la actriz durante una entrevista para Refinery29. "Nunca se me pasó por la cabeza hacer algo así. Pero una vez que sucedió, me sentí muy empoderada".

Sadie ha afirmado que su larga y rojiza melena "siempre fue un tema de conversación". "Mi cabello fue una característica muy definitoria para mí. Entonces, deshacernos de eso, especialmente al cumplir 21 años y pasar a la edad adulta, ese gran cambio fue realmente emocionante", ha compartido la joven.

La actriz ha revelado que, a pesar de que la decisión de cortarse el pelo estuvo relacionada con su papel en la cinta 'O'dessa', se siente muy comida con su nuevo look: "Era adecuado para el personaje, pero también para el lugar en el que me encuentro en mi propia vida. Me siento más como yo".

"También hace un calor infernal ahora mismo, así que es agradable haberme cortado casi 30 centímetros de pelo", ha bromeado Sadie.