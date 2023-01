Sadie Sink confiesa cómo fue su "angustioso" primer beso en el set de 'Stranger Things'

A pesar de que hace meses desde que se terminó la temporada 4 de 'Stranger Things', el fenómeno sigue dando de qué hablar. Y es que los hermanos Duffer lo volvieron a hacer y nos volvieron a dejar con numerosas incógnitas que aun están sin resolver así como miles de locas teorías.

Pero si ha habido un personaje estrella en esta última temporada ha sido el de Max, interpretado por Sadie Sink. La actriz se incorporaba a la serie en la segunda temporada como la chica nueva que llegaba al colegio y que finalmente se haría intima de los protagonistas Mike, Dustin, Eleven, Will... Lo que pocos fans conocen es que Sink estuvo a punto de perder el papel de Max, como puedes ver arriba, Sink tenía 15 años y era demasiado mayor para protagonizar el personaje. Sin embargo, no perdió la esperanza e insistió a los directores, convenciéndoles finalmente de que tenía que ser ella quien interpretara a Max, papel que le ha dado la fama y el reconocimiento mundial que tiene en la actualidad.

Sadie Sink en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Ahora, la joven, que reconoce estar más estar 'aterrada' por grabar la quinta y última temporada, además ha vuelto a hablar sobre su trabajo en 'Stranger Things' durante una entrevista para 'W Magazine', concretamente en la mítica escena donde ella y Caleb McLaughlin, Lucas en la ficción, se besan.

Todo ocurre en la segunda temporada de la producción cuando ella tenía 15 y Caleb 16. Sink ha recordado el primer beso como algo bastante "incómodo", pero explica que "también fue divertido porque todos nuestros amigos estaban allí y los extras, las luces y la música". "Fue angustioso en ese momento, pero ahora miro hacia atrás y puedo reírme de eso", añade.

Sadie Sink (Max) y Caleb McLaughlin (Lucas) en 'Stranger Things' | Netflix

Ya en 2017 los directores Ross y Matt Duffer fueron criticados en redes porque en 'Beyond Stranger Things' Sink reveló que el beso inicialmente no estaba en el guion.

"Llegué allí, el primer día de [filmar] Snow Ball… uno de vosotros, creo que fuiste tú, Ross, dices, 'Ooh, Sadie, ¿estás lista para el beso?' Y yo como, '¡Qué! ¡No! Eso no está en el guion… eso no está sucediendo.' Así que todo el día estuve agobiada", explicó la intérprete.

No obstante, tras ver el revuelo que se había formado en Twitter por su comentario, en una entrevista para 'The Wrap' quiso dejar claro lo siguiente:

"Siempre me sentí cómoda y los hermanos Duffer, hacen el mejor trabajo, crean siempre un espacio confortable. Si no me hubiera sentido cómoda con algo, no lo habría hecho", terminando así con todo el malentendido formado en redes.