'Deadpool 3', 'Stranger Things' o 'The last of us': Películas y series, afectadas por la huelga de actores en Hollywood

El Sindicato de Actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA, anunció con su presidenta, la actriz Fran Drescher, a la cabeza que daba luz verde a la huelga después de cuatro semanas de negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).

Entre sus demandas estaba apostar por un modelo regulado del uso de la inteligencia artificial en las producciones, aumentar sus derechos residuales e incrementar el salario mínimo general un 11%.

La aceptación de este parón ha sido casi unánime entre el gremio, con un 98% de los integrantes. Algunos de los actores más reconocidos que han manifestado su apoyo se encuentran George Clooney, Jason Sudeikis, Susan Sarandon, Olivia Wilde, Allison Janney, Josh Gad, Ben Schwartz y un largo etcétera.

Así pues, muchos de los grandes títulos que se tenían previstos para lanzarse los próximos meses, al igual que otras tantas producciones que se encontraban rodándose, han quedado paralizados hasta nuevo aviso.

Hollywood a puntito de una huelga total: actores y guionistas | EP

Junto a ello, promociones y giras como las de 'Oppenheimer', también han quedado canceladas, solo pudiendo presentarse en Reino Unido, en contra partida a lo que señaló el negociador jefe y presidente de la ejecutiva nacional de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, que, en declaraciones a EFE: "Todas las producciones ya finalizadas puedan acabar sus labores de promoción".

Películas afectadas por la huelga

De pronto, cintas tan esperadas como 'Deadpool 3', con Ryan Reynolds y Hugh Jackman y de la que antes de esta decisión podíamos ver imágenes del rodaje, quedan detenidas.

Junto a ella, se encuentran las segundas partes de 'Gladiator', en cuyo rodaje se reportó un accidente, la de 'Misión Imposible: Sentencia Mortal' o la de ''Beetlejuice'.

Otras secuelas que han atraído mucha expectación han sido las de 'Lilo & Stitch', que no escapó a algunas polémicas con sus actores,'Venom 3' o 'Mortal Kombat', quedando de igual manera estancadas.

Mientras tanto, hay otra larga lista de cintas en producción entre las que destacan 'Cazafantasmas 4' o 'Avatar 3 y 4' que asimismo han sido puestas en 'standby'.

Primera foto de 'Deadpool 3' con Ryan Reynolds y Hugh Jackman como Lobezno | Instagram Stories Ryan Reynolds

Series afectadas por la huelga

En el apartado televisivo, el gran damnificado es el streaming aunque no hay que olvidar a las cadenas por cable estadounidense que también dejarán de producir nuevos episodios de programas como 'Saturday Night Live'. Sin embargo, series como 'El joven Sheldon', 'Stranger Things', 'The Last of Us', 'Severance', 'Yellowjackets' o 'Cobra Kai' son algunas de las primeras en verse afectadas.

También en la animación con las nuevas temporadas de 'Padre de familia' y 'Los Simpson', aunque alguna de éstas ya estaban en entredicho por la huelga de guionistas.

Del mismo modo, muchos expertos señalan que este terremoto en Hollywood puede tener eco en la temporada de premios, estando los Emmy a la vuelta de la esquina, con sus nominaciones ya anunciadas. De igual modo, convenciones como la Comic-Con 2023 o festivales corren serio peligro.

El paro más reciente del gremio de actores data de 1980 y entonces se alargó durante tres meses. Aproximadamente, la misma duración con la que contó la sonada huelga del Sindicato de Guionistas de EE.UU. en 2007-2008, que se extendió durante 100 días.