Renée Rapp (La vida sexual de las universitarias) cuenta la traumática historia que da nombre a su disco: "Me drogaron y estuve desaparecida 7 horas"

La popularidad de Renée Rapp está subiendo como la espuma tras su participación en la serie de comedia La vida sexual de las universitarias, y haber sacado su primer álbum: Snow Angel.

La actriz se hizo conocida por su papel de Regina George de Chicas Malas en la obra de Broadway, y desde entonces no ha hecho más que ascender en su carrera tanto en la interpretación como en lo musical.

A través de las redes sociales comenzó a conectar mucho con sus fans, donde cuenta actualmente con casi 870k seguidores. Fue así como se animó a lanzar algunas de las canciones que había compuesto, autoproduciendo algunas que se convirtieron en éxitos instantáneos como Tattoos o In the Kitchen.

Así, Renée ha acabado fichando por una compañía discográfica y este verano publicaba su primer álbum completo, Snow Angel. Sin embargo, como ella misma reveló en junio cuando anunció el nombre del disco, todo el concepto del proyecto cambió en el último momento cuando se atrevió a escribir sobre su "experiencia traumática".

El resultado fue tan desgarrador como magnético y su equipo le dijo que tenían que cambiar el concepto del álbum y lanzarla como single, y así lo hizo.

Ahora, Renée se ha atrevido por primera vez a hablar en detalle de aquel incidente en el podcast de Jay Shetty, On Purpose.

"Estaba viviendo en L.A., y quedando con un grupo nuevo de gente muy fiestera", relata, y reconoce que sus propios seres queridos le habían advertido sobre tener cuidado con estas personas. Sin embargo, ella estaba pasando por una dolorosa ruptura y esa 'rebeldía' le dio "una sensación de libertad" que no había tenido antes.

"Realmente me olvidé de mi buen juicio con la gente que me rodeaba. Estábamos todos por ahí, y era como situación tras situación donde no eran muy de fiar. Y entonces lo siguiente que supe, me desperté boca arriba tirada en un cubículo del baño del bar de un hotel, a las 5 de la mañana, completamente sola", cuenta.

"Me desperté y estaba tan confusa... tenía sangre en los pantalones, y me sentí tan, en plan, con la guardia baja".

Renée afortunadamente conservaba su teléfono y cuenta que "solo encontré dos mensajes como a las 10 de la noche de antes de esta gente. Y habían pasado como siete horas. Eran en plan 'ey suponemos que te has ido, ya nos veremos por ahí'".

"Aún no tengo ni idea de qué pasó, ni una pista. Pero me drogaron, y estuve desaparecida 7 horas", revela afectada.

Rapp decidió en ese momento dejar de relacionarse con ese grupo y salir menos, pero le costó mucho abrirse y lidiar con lo que había sufrido.