La radical decisión de Milly Alcock (Rhaenyra) tras lo que ha vivido en 'La Casa del Dragón'

Todos conocemos a Milly Alcock por interpretar a la versión más joven de la poderosa Rhaenyra Targaryen en los primeros capítulos de la temporada 1 de 'La Casa del Dragón', la precuela de la mítica serie 'Juego de tronos'. Alcock ha conocido la fama, como quien dice, de la noche a la mañana. Y es que, el éxito de la serie, ha llevado a la actriz a lo más alto.

Su interpretación ha cautivado a los seguidores de la ficción desde el primer momento, y es que la actriz, de tan solo 22 años, supo captar la esencia de lo que quería transmitir con su personaje. Es por ello que la joven se ha visto en la cima del éxito en un tiempo récord.

Rhaenyra Targaryen en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

En una entrevista para Herald Sun, Milly ha intentado relativizar todo lo que está viviendo: "Todavía estoy tratando de encontrar la normalidad, sé que después de la serie, nunca volveré a ser la misma".

Claro está que su vida ha dado un giro de 180 grados, como dice: "Fue y sigue siendo un verdadero cambio en mi vida y todavía me estoy adaptando, todo es muy extraño". No obstante, Alcock ha demostrado tener los pies en la tierra alegando que "también está la incógnita de que probablemente todo esto sea temporal y pueda desaparecer".

Tanta es la expectativa por seguir viendo a la actriz en pantalla que los amantes de la serie se preguntan si podrán seguir disfrutando de su actuación en otros futuros proyectos.

"Preferiría trabajar poco pero hacer un trabajo del que esté realmente orgullosa y apasionada", declara. "Cuando te apuntas a un proyecto tienes que acostumbrarte a hablar de él durante seis meses o un año de tu vida, así que quieres asegurarte de que realmente te encanta y estoy esperando que ese proyecto llegue y me sorprenda.", explica haciendo hincapié en que está esperando el proyecto adecuado para ella.

"Por ahora, no estoy haciendo ningún papel de fantasía", aclara. "No quiero hacer nada de eso. Lo he hecho y no necesito volver a hacerlo. Solo estoy esperando el proyecto correcto". Parece que ha llenado el cupo en su carrera.

