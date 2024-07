El querido personaje de La Casa del Dragón que parece no veremos y cambia la historia original de los libros

El episodio 6 la temporada 2 de La Casa del Dragón ya ha llegado, mientras la trama sigue explorando la Danza de Dragones y las estrategias de los Verdes y los Negros para alzarse con el Trono de Hierro. En este contexto, Rhaena Targaryen se encuentra en el Valle, junto con tres de los hijos de su tía, Rhaenyra Targaryen, quien la mando allí para que estuvieran alejados de los peligros de la guerra.

En este episodio, en una escena en particular, Rhaena ve algo que podría pasar desapercibido para el espectador medio de la serie, pero quienes han leído Fuego y Sangre de George R.R. Martin saben que podría anticipar una serie de eventos para el futuro de la serie. Si no quieres saber algo de la posible futura trama, será mejor que no sigas leyendo porque encontrarás SPOILERS .

Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) en La Casa del Dragón | Max

En la subtrama de Rhaena en el episodio se muestran una serie de ovejas carbonizadas que habían sido devoradas por un dragón salvaje. Este dragón sería el conocido como Robaovejas, que merodea por el Valle, devorando ovejas y ganado. Jeyne Arryn confiesa que este dragón evita el contacto humano a menos que se le provoque, lo que enciende una chispa de esperanza en Rhaena, quien ha intentado vincularse con un dragón en varias ocasiones sin éxito.

Este cambio supone una desviación significativa del material original de George R.R. Martin. En la novela, Robaovejas se encuentra en Rocadragón y se vincula con Nettles, una joven de clase baja que gana la confianza del dragón ofreciéndole corderos. Sin embargo, en la serie, parece que Rhaena podría asumir el papel de Nettles, eliminando la aparición de este querido personaje del libro.

La adaptación está tomando un rumbo diferente. Aunque esta temporada ha presentado a tres semillas de dragón que coinciden con el material original: Addam de Hull, quien ya habría sido elegido por Seasmoke en el episodio, Hugh Martillo y Ulf el Blanco. Nettles no ha aparecido y parece que no lo hará, lo que ha generado cierta desilusión entre los fans, ya que Nettles es un personaje muy carismático y querido en la novela.

La joven Targaryen ya ha manifestado su descontento con huir del conflicto, por lo que vincularse con un dragón grande y viejo le permitiría influir en la Danza de Dragones, donde la suerte de los Negros en la guerra parece estar cambiando debido a su posible aumento en número de dragones para la batalla.

Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) en La Casa del Dragón | Max

Aunque la adaptación está generando polémica entre los seguidores, los cambios también abren nuevas posibilidades narrativas, especialmente para el desarrollo del personaje de Rhaena, quien podría asumir un papel más protagónico y activo en el conflicto.