Una profesora dijo a Cooper Koch que no triunfaba como actor por su "voz de gay": Antes de ser Erik Menéndez

La serie de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez ha hecho que la carrera de sus actores protagonistas, Nicholas Chavez y Cooper Koch, se haya catapultado a lo más alto.

De hecho, los intérpretes están causando sensación en las redes sociales por su carisma y naturalidad. De hecho recientemente Koch, quien interpreta a Erik Menéndez, revelaba que no utilizó una prótesis en el desnudo frontal que aparece en la serie.

Cooper Koch como Erik Menendez en la temporada 2 de Monstruos | Netflix

Además, Cooper habló en su entrevista a Watch What Happens Live con Andy Cohen sobre un momento un tanto complicado que vivió antes de triunfar como actor.

Así, el presentador le pregunta: "¿Es cierto que una profesora de interpretación te dijo que la razón por la que no conseguías papeles era porque tenías una voz gay? Sí, es cierto", responde.

"En ese momento me quedé atónito", afirma. Para después seguir explicando: "Fue antes de que empezara la clase y luego tuve que ir a la clase. Voy a añadir más detalles: después procedió a contarle a toda la clase la conversación que tuvimos y todos los estudiantes me miraron como diciendo: 'Oh, Dios mío, aww'".

"Una locura", dice. Aunque, Koch se lo toma con un humor y después comenta en broma: "puedo activarlo y desactivarlo" para chocar entonces su mano con el cantante Finneas O'Connell mientras intenta poner una voz más grave: "qué pasa, hermano". "Nunca lo sabrías", bromea O'Connell.

"Me encanta mi voz gay", concluye Cooper. A lo que Andy Cohen responde: "A mí también me encanta tu voz gay".